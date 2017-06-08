Сергей Кунцевич: Белорусских патриотов избивают на глазах адвокатов 5 8.06.2017, 9:38

3,125

Сергей Кунцевич

Фото: ПЦ "Весна"

Сообщения соратника Николая Статкевича о пытках помогли запустить правозащитную кампанию.

«Меня били четверо перед адвокатом, заламывали руки, били коленом в солнечное сплетение», – рассказал Сергей Кунцевич, на днях освобожденный из заключения СИЗО КГБ, передает «Белсат».

Соратник Николая Статкевича показал еще свежие синяки. Он называет условия, царящие там, гулаговскими и призванными унизить человека. Именно его сообщения об ужасных пытках в застенках Следственного изолятора стали основанием обращения 9-ти правозащитных организаций.

«Мы всерьез обеспокоены положением всех остальных патриотов и поэтому в целях предотвращения возможных пыток этих людей мы требуем изменить им меру пресечения на не связанную с арестом», – отметил правозащитник Валентин Стефанович.

За решеткой остаются 14 патриотов

Их обвиняют в незаконном хранении оружия и массовых беспорядкам. Правда, оружие, показанное в сюжете по СТВ, исполбзуют для игры в страйкбол. А обвинение, по мнению независимого сообщества, сфабриковано. В то время как в застенках КГБ в отношении фигуранта дела применялись настоящие пытки.

«Долгим, длительным электротоком меня держали и сказали, чтобы я сказал, где находится Николай Статкевич», – вспоминает Кунцевич.