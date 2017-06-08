Диетологи рассказали о необычной пользе картофеля 2 8.06.2017, 9:43

Картофель – достаточно здоровая еда, особенно если употреблять его вместе с кожурой.

Первое, что важно учитывать, включая печеный, вареный или жареный картофель в свой рацион — состав питательных веществ, которые содержатся в нем, заметно отличается от других овощей. В частности, в картофеле больше крахмала, так что он определенно не должен быть единственным овощем на вашем столе, пишет segodnya.ua.

Хотя картофель действительно принято рассматривать как высококалорийную пищу, на самом деле среднего размера клубень, запеченный без соли и масла, содержит всего 160 калорий и при этом не содержит жиров и холестерина. В дополнение к этому, в нем есть около четырех граммов клетчатки и около четырех граммов белка, которые обеспечат пролонгированное чувство сытости (в отличие, например, от салата из огурцов и помидоров).

CNN сообщает, что, по данным исследований, картофель лучше, чем макароны или хлеб, справляется с задачей уменьшения аппетита.

Помимо уже упомянутых белка и клетчатки, картофель может обеспечить организм витамином B6, витамином C и железом.

Кроме того, в картофеле содержится калий (до 20% суточной нормы) — минерал, способный снизить влияние натрия на кровяное давление. В одном небольшом исследовании было установлено, что потребление 6-8 небольших картофелин два раза в день не приводит к увеличению веса, но, напротив, снижает давление, риск сердечных заболеваний и инсульта среди людей с избыточным весом и гипертонией.

Исключением является сладкий картофель (батат), который пусть и сложно найти в магазинах, но он, тем не менее, того стоит. Дело в том, что в батате содержатся полезные антиоксиданты, включая бета-каротин (форма витамина А), необходимый для хорошего зрения и идеальной кожи.