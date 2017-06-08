Видеофакт: Молодой поэт из Орши читает стихотворение «Честь офицера» 8.06.2017, 10:28

Александр Макаревич

Фото: racyja.com

Поэт Александр Макаревич задается вопросом – как белорусы поступили бы на месте его героя?

Александр Макаревич, автор стихотворения «За Катынь!» прочитал свое новое стихотворение про вербовку агента «Честь офицера».

Александр Макаревич, молодой поэт из Орши сказал «Радыё Рацыя»: «У нас есть много фильмов и книг по данной теме. Оруэлл, Солженицын – перечислять долго. В данном случае я хотел показать противостояние двух людей. И от этого противостояния зависит достаточно много, как для первых, так и для других, независимо от того - это Гестапо, Святая инквизиция или другие тайные службы всей нашей планеты. Это сложный выбор. И он всегда делается ради чего-то. Это конфликт души для одного и хлеб с маслом для второго! А может и наоборот. Кто-то поймет, кого-то это не коснется, кто-то увидит что-то другое. Но вряд ли многие ответят точно, как бы они поступили на месте моего слабого героя. И это... this is fine».