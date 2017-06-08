Цена на нефть Brent упала до $48 8.06.2017, 10:51

Цена на нефть упала на 5%, поскольку трейдеры реагировали на данные о неожиданном росте ее запасов в США.

По состоянию на 10:41 стоимость нефтяной смеси марки Brent стоит $48,41 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,57% - до $45,98 за баррель, пишет liga.net.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 июня, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки.

В ходе торгов днем ранее цена на нефть упала на 5%, поскольку трейдеры реагировали на данные о неожиданном росте ее запасов в США. Согласно данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков, ситуация осложняется тем, что впереди важные политические и экономические события, которые также могут оказать влияние на ход торгов.