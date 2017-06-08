Фотофакт: Птенец пролежал в янтаре 99 миллионов лет 2 8.06.2017, 11:08

Птенец в представлении художника

Птенца обнаружили в Бирманских янтарных месторождениях.

Останки детеныша птицы были обнаружены в образце янтаря возрастом 99 миллионов лет. Научная работа об этом опубликована в журнале Gondwana Research, кратко о находке сообщает National Geographic.

Птенца обнаружили в Бирманских янтарных месторождениях в северной части Мьянмы в 2014 году. Сначала исследователи заметили только лапы, однако компьютерная томография показала, что их находка оказалась гораздо больше.

В образце длиной 9 сантиметров сохранилась половина тела, включая голову, крылья, кожу, перья и когтистую лапу, хорошо заметную невооруженным глазом. Цвет перьев варьируется от белого и коричневого до темно-серого. Птенцу дали прозвище Белоне — это бирманское название малого полевого жаворонка.

Птенец относился к группе птиц под названием энанциорнисовые (Enantiornithes). Она доминировала в меловом периоде, однако вымерла вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.

Исследователи установили, что птенец прожил считанные дни после рождения, а после оказался покрыт липкой смолой и буквально застыл во времени. Судя по структуре перьев, летать он уже умел.