Джулиани: Трамп просил меня передать всем «Сделаем Украину снова великой» 5 8.06.2017, 11:10

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Дональд Трамп

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани передал украинцам приветствие от президента США.

У Украины есть большой потенциал, но ее развитию мешает системная коррупция. Об этом заявил бывший мэр Нью-Йорка, советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на лекции, состоявшейся в рамках проекта «Публичные лекции» Фонда Виктора Пинчука в Киеве, передает gordonua.com.

«У Украины прекрасное будущее, но вас тянет назад коррупция. В США тоже есть коррупция, но она не системная, у нас коррупция – это исключение, а не правило. Президент Трамп просил меня передать всем, кого я встречу в Украине: «Make Ukraine great again» («Сделаем Украину снова великой». Это выражение перекликается с предвыборным лозунгом Трампа «Make America great again» - ред.) – подчеркнул он.

Джулиани был мэром Нью-Йорка с 1994 года по 2001 год. Он занимал должность замглавы переходной администрации Трампа.

В январе 2017 года в переходной администрации президента сообщили, что Джулиани будет заниматься вопросами кибербезопасности в администрации Трампа.