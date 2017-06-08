Стало известно, за что «убрали» министра Ковхуто

Стало известно, за что «убрали» министра Ковхуто12
- 8.06.2017, 11:16
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто отстранен от должности.
Об этом БелТА сообщил официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Главным следственным управлением расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по данному делу привлечен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, - проинформировала Юлия Гончарова. - Действия должностного лица квалифицированы по ч.4 ст.16, ч.1 ст.427 (организация служебного подлога) УК РБ».
С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения - отстранение от должности.