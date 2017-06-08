Пограничники забрали паспорта у активистов 5 8.06.2017, 11:36

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Вадима Жеромского и Марфу Рабкову не выпустили из Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил гомельский активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

«Прямо сейчас анархистов Вадима Жеромского и Марфу Рабкову караулят сотрудники погранкомитета в поезде Минск-Вильнюс.

Пограничники во время паспортного контроля на выезде из страны, изъяли у них паспорта и не объясняют причин. Есть основания полагать что анархисты будут сняты с поезда на станции Гудогай.

Вадим Жаромский ранее проходил по делу "граффитистов", а в отношении Марфы Рабковой было инициировано дело по факту залития дверей белорусского телевидения краской (впоследствии обвинения были сняты)».