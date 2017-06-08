Взбунтовавшиеся минчане: Почему из любого района власти стремятся сделать Каменную Горку? 1 8.06.2017, 11:55

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жители Сосен требуют пересмотреть решения по уплотнению района и строительству в нем производств.

Один проект детального планирования территории СЭЗ «Минск» (участок 3 «Радиан») выставляли на общественное обсуждение еще в марте, сообщает tut.by.

По нему возле поселка Сосны, где итак уже стоят предприятия, должны построить ряд производств. Жители микрорайона высказались против застройки. Согласно протоколу, за время проведения общественного обсуждения поступило 34 электронных обращения, 1 коллективное обращение от жителей Сосен с 2000 подписей. Люди не хотели ни вырубки зеленых насаждений, ни создания промзоны, ни размещения убойного цеха и кладбища, ни транспортного транзита в промзону через жилую застройку.

Желтым обозначен участок, где планируют построить жилье. Красным — территория под строительство производства

Комиссия замечания рассмотрела и ответила: «В соответствии с утвержденным генеральным планом города Минска территория проектирования относится к производственной зоне 233ПЗ. На территории промзоны могут находиться объекты озеленения только ограниченного пользования. Изъятие лесных земель под производственные нужды у Минского лесопаркового хозяйства осуществляется только по мере необходимости освоения. На первом этапе реализации проекта (до 2023 года) обеспечивается максимальное сохранение лесной растительности и осваиваются наиболее подготовленные и пригодные территории. По представленному проектному решению производственная зона получает свое дальнейшее развитие только в пределах существующей границы зоны. Предусмотрена оптимизация промзоны с доведением ее параметров до установленных генпланом, определены новые инвестучастки с установлением градостроительных регламентов по их освоению, а также даны предложения по выносу, реконструкции и модернизации существующих производственных объектов, не соответствующих регламентам генплана. Вопросы размещения убойного цеха и кладбища не входят в границы рассматриваемого проекта. В генеральном плане Минска развитие транспортной сети предусматривает возможность въезда на территорию производственной зоны минуя жилые районы через военную часть «Сосны».

Общественное обсуждение комиссия посчитала состоявшимся, поступившие в ходе проведения общественного обсуждения замечания и предложения не могут служить основанием для внесения изменений и дополнений в проект, поскольку не содержат аргументированных ссылок на нарушение нормативно-правовых и нормативно-технических актов. Поэтому проект рекомендовали для прохождения дальнейшей экспертизы и утверждению в установленном порядке».

«Возмущение жителей не безосновательны. В настоящее время в микрорайоне находятся Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны», а также могильник для захоронения радиоактивных отходов, городская свалка, аккумуляторный завод, химическое производство. Не решен вопрос с дорогой по ул. Павловского, по которой проходит маршрут коммунального транспорта на свалку. Протест жителей против строительства свалки был выражен в виде письма в исполком Заводского района. Однако мнением жителей пренебрегли и свалка заработала. Теперь жители просто просят перенести дорогу или хотя бы обустроить существующую. Территория участка «Радиан», который планируется расширить до 51 гектара, полностью занята хвойным лесом. Озелененность территории по проекту планируется снизить с 69% до 15,2%. Расширение промышленной зоны, да еще вырубка леса неизбежно приведет к ухудшению экологической обстановки», — говорят жители Сосен.

Кроме этого проекта, в районе будут реализовывать еще один, который тоже волнует жителей Сосен. По нему возле мемориала «Тростенец» хотят построить автостоянки, а возле Партизанского проспекта, на улице Павловского — жилье.

«Проект предполагает строительства развязки возле Партизанского проспекта, и трех домов по ул. Павловского (два дома 16 этажей, один — 9). Дома планируется разместить на месте существующих парковок и гаражного кооператива. Так как в проект включаются суммарные показатели, невозможно оценить, сколько, к примеру, парковочных мест останется рядом с домами? О чем думают архитекторы, если среди пятиэтажек, среди леса размещается столбик 16 этажей. Зачем? Почему не рассматривается малоэтажная застройка, если все коммуникации есть, площадки для строительства есть? Почему из любого района архитекторы стремятся сделать Каменную Горку?»

Жители обратились в Комитет архитектуры, где им сообщили, что строительство дорожной сети, примыкающей к ул. Павловского, планируется после 2030 года.

«А дома построят уже сейчас?, — удивляются жители Сосен. — Мы за комплексный подход. Невозможно одновременно размещать вредные производства, кладбище, вырубать лес и строить новые дома. Несмотря на указанные выше особенности, здесь свежий воздух, хорошая вода, хвойный лес, городская инфраструктура в хорошем состоянии, есть два детских сада, школа. Жители готовы предложить концепцию развития жилого микрорайона и природоохранной зоны. Ведь площадок для промышленного строительства в Минском районе достаточно».