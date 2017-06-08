Украина законодательно закрепила намерение вступить в НАТО 23 8.06.2017, 11:59

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«За» проголосовали 276 народных депутатов, «против» – 25.

8 июня во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект №6470, которым на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО, сообщает gordonua.com.

«За» проголосовали 276 народных депутатов, «против» – 25.

Этим документом вносятся изменения в закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины», перечень приоритетов национальных интересов дополняется пунктом о вступлении в Североатлантический альянс.

«НАТО является наиболее эффективной системой и единственной организацией в мире, которая способна остановить российскую агрессию», – отметил инициатор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от осуществления политики «внеблоковости».

В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей. Порошенко сообщал, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на референдуме.

В ежегодном послании к Верховной Раде в 2016 году президент заявил, что вступление в НАТО является стратегической целью государства.

8 апреля президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год. В программе подчеркивается, что ключевыми приоритетами внешней политики Украины является противодействие агрессии Российской Федерации, защита суверенитета и независимости Украины, восстановление территориальной целостности государства в пределах международно признанных границ.