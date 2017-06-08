Как поехать в любую страну Европы за €500 1 8.06.2017, 12:06

Фото: Алексей Матюшков

Директор туристической компании поделился секретами дешевого отдыха.

Константин Коледа — коммерческий директор СООО «Мерлинтур», полешук, триатлет, бывший глава представительства Austrian Airlines. Отец троих детей, работает в индустрии путешествий больше 15 лет, пишет onliner.by.

Представляю себе гипотетическую молодую белорусскую девушку Алесю. Ей 20 лет, живет в Калинковичах, два главных ее достоинства — ум и красота (сочетание, к моей большой радости, очень частое в нашей стране). Алеся, несмотря на то, что она девушка умная, все же нет-нет да и начнет мечтать о принце на белом коне: воображать, как очень богатый, красивый, образованный иностранец влюбится в нее по уши и увезет в свой родовой замок.

Возможно ли воплотить мечтания Алеси в реальность? Вы, скорее всего, скажете, что нет. Но я предлагаю не торопиться и начать рассуждать. Давайте условимся сразу: сегодня я буду говорить не как руководитель крупной туристической компании, а как физическое лицо, немало повидавший путешественник, который при этом очень любит экономить.

Мы не будем распыляться на мелочи и начнем бить наверняка — в точку. Где вероятнее всего можно встретить настоящего принца? Пусть не на белом коне, так хотя бы на белой яхте… Они вряд ли «пасутся» в лобби минских гостиниц и клубов. Там, скорее, Алесю будут ждать не принцы и наверняка не для того, чтобы увезти ее в родовой замок (хотя поначалу обещать, конечно, могут).

Мой многолетний опыт подсказывает, что наибольшая концентрация всамделишных принцев наблюдается у марин городов, расположенных на Лазурном Берегу, — в Ницце или Каннах.

Как сделать так, чтобы наша Алеся оказалась в Ницце этим летом? Я родился и взрослел в полесской деревеньке, не надо мне рассказывать, что это невозможно! Очень скоро в лесу пойдет черника (если в этом сезоне она не вымерзла) и грибы, и я практически уверен: приложив усилия, наша потенциальная принцесса за пару месяцев усердного труда сможет насобирать, скажем, 500 евро. Смотрите, что можно сделать с этими деньгами.

Фото: Алексей Матюшков

Первое: оформляем «шенген». Если постараться и собрать все необходимые документы самостоятельно, обойдется это в 60 евро.

Второе: решаем, как добраться до Ниццы. Я бы выделил несколько вариантов. Самый дорогой, но простой — улететь из Национального аэропорта прямым рейсом авиакомпании «Белавиа». Насколько я помню, билет туда-обратно будет стоить около 900 белорусских рублей (чуть более 400 евро). Получается комфортно, но не бюджетно. Ищем, где сэкономить. Можно улететь лоукостом из Вильнюса. Причем в самом идеальном варианте батька принцессы подбросит ее на своем «Пассате» прямо до пограничного перехода «Каменный Лог». В багажнике машины будет лежать велосипед, на котором Алеся пересечет границу и за несколько часов, крутя педали и качая ягодицы, доедет до вильнюсского аэропорта. Там она может или пристегнуть велик на парковке, или подойти в расположенный рядом частный сектор и попросить в любом жилом доме сохранить свое средство передвижения до возвращения (лично я так делал уже не раз). Билет туда-обратно на лоукост в Ниццу из Вильнюса наверняка можно найти за 180—200 евро (мы не будем брать в счет различные акции).

Итак, проблема трансфера закрыта. Считайте, что бóльшая часть пути до принца уже пройдена. Осталось решить проблему с проживанием на Лазурном Берегу. Я там бывал много раз и могу вас уверить, что скромное жилье (скорее всего, комнату) вполне можно найти за 250 евро на 5—6 дней. Я знаю конкретное место в Каннах, представляющее собой большой частный парк, на территории которого разбросано множество маленьких вагончиков для жилья. Проживание в таком вагончике семьей (два взрослых и два ребенка) будет стоить 235 евро в неделю. Можно значительно сэкономить, заплатив просто за место для палатки не более 100 евро в неделю. При этом вы можете пользоваться душем, туалетом, стиральной машиной, кухней и прочими благами цивилизации.

Осталось решить вопрос с питанием. Покупая недорогие продукты в гипермаркете и на скидках, вполне реально обойтись очень скромной суммой 20 евро в день. Это значит, что за 140 евро, затянув пояс, можно питаться семь дней.

Таким образом, если наша будущая принцесса не является «принцессой на горошине», ради высокой цели готова летать лоукостом, спать в палатке и соблюдать строгую диету, бюджет ее поездки, цель которой охота за принцем, может составить около 500 евро. Это вполне реальная и подъемная сумма для жителя белорусской глубинки.

В заключение я посоветовал бы Алесе искать встречи с принцем не в клубах, а на утренней или вечерней пробежке вдоль набережной: самые завидные парни «обитают» именно там. Даже если Алеся и не найдет принца, она повидает Европу, оздоровится и наберется впечатлений…

Надеюсь, вы понимаете, что, помимо цен, вся цепочка рассуждений в этой колонке — шутка. Если быть максимально серьезным, я бы искренне советовал Алесе не мечтать о принцах, а внимательно оглядеться в родных Калинковичах по сторонам. Уверен, что она найдет молодого, возможно, пока зеленого студента, дембеля-солдатика или работягу, в котором сокрыт огромный потенциал.

Алеся влюбится по-настоящему и вместе со своей второй половинкой пройдет огонь, воду и медные трубы. Еще в начале своего длинного и счастливого пути они сгоняют в Канны вместе — получится дешевле, веселее, а главное, появятся правильные жизненные ориентиры. Всяко лучше, чем бегать по марине в поисках принцев. Алеся со своим солдатиком/студентом очень скоро войдут во вкус и будут путешествовать все больше. Поначалу денег будет немного, но, как я показал выше, 500 евро на человека — вполне реальный бюджет даже для Ниццы и Канн. Я уверен, что за эту сумму можно совершить недельное путешествие в любую страну Европы. Конечно, в Скандинавии придется нелегко (жить надо будет практически на «бомжпакетах»), но в той же Польше, Чехии или Венгрии бюджета хватит на вполне комфортную жизнь. С другой стороны, кто отменял истину, что «с милым рай и в шалаше»?

Ну а после, когда потенциал Алеси и ее спутника жизни раскроется, они начнут хорошо зарабатывать и заглянут к нам в офис. Я готов подождать. Уверен, что Алеся никогда не пожалеет, что пришлось пройти долгий путь вместо того, чтобы получить все и сразу. Как, надеюсь, об этом не жалеет и моя жена, выходившая в свое время замуж за солдатика-полешука, который взял и дорос (ее стараниями и своими) до топ-менеджера крупной туристической компании.