Белорусы продолжают проедать валютные сбережения 8.06.2017, 12:17

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ФОТО: REUTERS

Жители нашей страны пятый месяц увеличивают чистую продажу валюты.

Белорусы в мае в преддверии отпускного сезона увеличили покупку наличной валюты на 17,4% до максимального в нынешнем году уровня, 366,3 млн долларов, объем продажи валюты вырос — на 11,2% по сравнению с прошлым месяцем, до 634,8 млн долларов наличными. При этом уже шестнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

В мае чистая продажа наличной валюты оказалась на максимальном с сентября прошлого года уровне, составив 268,5 млн долларов. По сравнению с апрелем прирост составил 3,8%.

За пять месяцев 2017 года белорусы купили наличными 1,688 млрд долларов, продали — 2,815 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,1 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа достигла 952 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-мае субъекты хозяйствования продали 7,144 млрд долларов, купили — 7,191 млрд.

В 2016 году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд.

Часть проданной валюты — это накопленные депозиты. По данным Нацбанка, в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение. Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения.