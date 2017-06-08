Президент Литвы: Учения «Запад» и БелАЭС - основные угрозы трансатлантической безопасности 1 8.06.2017, 12:36

1,850

Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте выступила с годовым докладом в Сейме Литвы.

Мир четко понимает, что основными угрозами трансатлантической безопасности в регионе являются милитаризация Калининградской области РФ, намеченные на осень крупномасштабные учения «Запад-2017» и Белорусская АЭС в Островце, которая превратилась в геополитическое оружие, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе своего годового доклада в Сейме Литвы, пишет delfi.lt.

«Защищающий сегодня демократию мир совершенно четко понимает, что основные угрозы трансатлантической безопасности накапливаются именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, учения «Запад», носящие агрессивно-наступательный характер, и ставшая геополитическим оружием БелАЭС в Островце», - заявила президент.

Она также отметила, что в этом году Литва получила «историческую поддержку» союзников НАТО, когда был дислоцирован батальон, в который входят военные семи государств, включая США.

При этом она добавила, что невзирая на существующие гарантии необходимо стремиться к ускорению принятия решений в НАТО, формированию еще более твердых оборонительных планов, общей системы ПВО. Грибаускайте подчеркнула, что Литва и сама вносит вклад в обеспечение безопасности, будучи стратегическим партнером Украины и Грузии, содействуя в борьбе с миграционным кризисом, активно участвуя в «глобальной антитеррористической коалиции».

Она высказалась за большую интеграцию Европейский стран, которая «может перевесить нестабильность и напряжение, царящие в мире», а членство в ЕС, по ее мнению, является «гарантией, которая обеспечивает долгосрочный мир, стабильность и процветание».

«Однако Европа не защитит нас от политической близорукости: мы должны сами очиститься от исторических влияний и повышать гражданский иммунитет», - сказала глава Литвы, выступая с докладом.