Синоптики: В пятницу будет до +25 градусов 8.06.2017, 12:43

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По северо-востоку Беларуси 9 июня пройдут кратковременные дожди.

Завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, на востоке - до 14 градусов со знаком плюс. Днем будет 17-23 градуса тепла, по югу - до 25 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.