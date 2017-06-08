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Синоптики: В пятницу будет до +25 градусов

  • 8.06.2017, 12:43
  • 7,604

По северо-востоку Беларуси 9 июня пройдут кратковременные дожди.

Завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, на востоке - до 14 градусов со знаком плюс. Днем будет 17-23 градуса тепла, по югу - до 25 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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