Трамп остался доволен показаниями экс-главы ФБР о себе 8.06.2017, 12:58

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Джеймс Коми

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Президент США чувствует себя полностью реабилитированным.

Президент США Дональд Трамп доволен тем фактом, что уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми в своем письменном заявлении, обнародованном в среду, 7 июня, накануне дачи показаний в Сенате США, подтвердил, что президент не является фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в ход выборов в США. Об этом заявил адвокат Трампа Марк Казович, передает «Немецкая волна».

«Президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным», - заявил он, добавив, что «наконец-то частные заявления» Трампа были публично подтверждены.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан иначе прокомментировал показания Коми. По его словам, очевидно, что ожидание лояльности от главы ФБР со стороны президента неуместно. В интервью медиакомпании MSNBC 7 июня он подчеркнул, что директор ФБР должен быть независимым, «и это крайне важно».

Ранее в тот же день стало известно, что Трамп в ходе встречи с Коми в феврале просил «оставить в покое» бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который тогда находился в поле зрения ФБР из-за своих контактов с Россией. Об этом экс-глава ФБР сообщил в своем письменном заявлении.

«Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что это надо оставить. Флинна надо оставить в покое. Он хороший парень», - приводит Коми слова, сказанные президентом в ходе встречи без свидетелей в Овальном кабинете 14 февраля. «Я понял, что президент просит, чтобы мы прекратили любое расследование в отношении Флинна в связи с его ложными заявлениями о разговорах с российским послом в декабре», - пояснил Джеймс Коми.

«Президент также сказал: «Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности». Я не сделал никаких телодвижений, не сказал ни слова и никак не изменил выражения лица в ходе последовавшего неловкого молчания», - сообщил Коми.

В четверг, 8 июня, Коми выступит с показаниями в Сенате США. Наблюдатели отмечают, что свидетельства бывшего директора ФБР могут иметь крайне серьезные последствия для Трампа. Кремль отрицает какое бы то ни было вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.