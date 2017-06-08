Власти рискуют «пожать руку последнему предпринимателю» 3 8.06.2017, 13:05

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Фото: BYMEDIA.NET

Уменьшение числа индивидуальных предпринимателей – не сезонное.

Согласно данным Белстата, опубликованным в конце мая, число индивидуальных предпринимателей за последний год (с 1 февраля 2016-го по 1 февраля 2017-го) уменьшилось на 19,8 тысяч человек, пишет zautra.by.

В Беларуси осталось немногим более 246 тысяч ипэшников. В основном они заняты в сфере торговли и услуг.

Угрожает ли эта тенденция белорусской экономике и как превратить Беларусь в страну предпринимателей?

Маргелов: Идет борьба, и непонятно, чем это закончится

По мнению сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, такое уменьшение числа индивидуальных предпринимателей – не сезонное. Речь – об устойчивой тенденции.

– Идет масштабное уменьшение самого малого бизнеса – микробизнеса, – говорит он. – И это напрямую связано с ужесточением действующего законодательства.

Собеседник напоминает, что указ №222, который вступил в силу с начала 2016 года, всерьез ударил по ипэшникам, занятым в сфере торговли.

– Это наложилось на серьезный спад уровня доходов населения, особенно в регионах. И именно там происходит беспрецедентное снижение количества предпринимателей. Причем, также идет сокращение и малых предприятий – примерно на 10-15%, – подчеркивает Виктор Маргелов.

По словам лидера предпринимателей, эта ситуация угрожает белорусской экономике – снижает конкуренцию в торговой сфере и лишает людей права выбора:

– Есть такие регионы в Беларуси, куда ни одна крупная сеть не пойдет, особенно с группой промышленных товаров. Когда там продается несколько трусов и маек в день. Никто не сможет настолько гибко адаптироваться к потребностям населения, как индивидуальные предприниматели.

По информации Виктора Маргелова, во властных структурах есть согласованное решение – разрешить ипэшникам торговать без соответствующих документов при уплате единого налога в тройном размере.

– Этот пункт планируется добавить в текст декрета президента. Но идет борьба, поэтому непонятно, чем все в итоге закончится, – замечает собеседник.

Лопан: Громкие посадки бизнесменов не способствуют развитию предпринимательства

Как считает директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан, в последнее время в Беларуси сокращаются практически все бизнесы – из-за сложной экономической ситуации в стране.

– Предприниматели страдает больше, так как у них запасы небольшие. С другой стороны, они более мобильные, им проще приспособиться к новым условиям, – объясняет ситуацию эксперт.

Он подчеркивает, что в Беларуси уже много лет проводится государственная политика, при которой усложняются условия работы предпринимателей.

– Вспомните, как их ограничивали по числу наемных работников, как вводили сертификацию продукции легкой промышленности… Я понимаю, что у государства, возможно, была иллюзия – вот, мы сейчас их всех сделаем юрлицами. Конечно, с крупными компаниями им работать удобнее – пришел, сразу собрал все налоги, – говорит Валентин Лопан.

Однако такая практика оказалась недееспособной после того, как начался экономический кризис:

– Ситуация изменилась кардинально, поэтому государству, наоборот, нужно начинать стимулировать самозанятость. Как в России, когда там в начале 90-х государство не справлялось со снабжением и продовольствием. Ельцин тогда объявил свободу торговли – всем дали возможность без лицензий и разрешений торговать. И люди сразу начали суетиться и выжили. Думаю, что-то похожее можно сделать и у нас.

По мнению Валентина Лопана, снижение налогов – это не единственная и даже не главная мера, с помощью которой можно стимулировать развитие предпринимательства.

– В первую очередь, людям нужна простота: хочешь заниматься бизнесом, иди и делай. А у нас начинается катавасия, когда нужно обойти несколько инстанций и всем поклониться, чтобы тебе разрешили что-то делать. Налоги могут быть высокими, как в Австрии и Швейцарии, но тогда люди должны четко понимать, как они расходуются, – приводит пример собеседник.

Также, по мнению эксперта, не способствуют развитию и громкие посадки бизнесменов, которые часто случаются в последнее время.

– Это же запугивание людей, мол, будешь заниматься бизнесом, есть риск сесть в тюрьму. Когда есть такой тренд давления силовых структур, люди все видят и думают: зачем мне это, я лучше подожду или найду другое место приложения своих сил. Любой бизнесмен вам скажет, что хочет жить и работать на родине, но при этом чувствовать себя уважаемым человеком, – отмечает Валентин Лопан.