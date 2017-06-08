Власти рискуют «пожать руку последнему предпринимателю»3
- 8.06.2017, 13:05
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Уменьшение числа индивидуальных предпринимателей – не сезонное.
Согласно данным Белстата, опубликованным в конце мая, число индивидуальных предпринимателей за последний год (с 1 февраля 2016-го по 1 февраля 2017-го) уменьшилось на 19,8 тысяч человек, пишет zautra.by.
В Беларуси осталось немногим более 246 тысяч ипэшников. В основном они заняты в сфере торговли и услуг.
Угрожает ли эта тенденция белорусской экономике и как превратить Беларусь в страну предпринимателей?
Маргелов: Идет борьба, и непонятно, чем это закончится
По мнению сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, такое уменьшение числа индивидуальных предпринимателей – не сезонное. Речь – об устойчивой тенденции.
– Идет масштабное уменьшение самого малого бизнеса – микробизнеса, – говорит он. – И это напрямую связано с ужесточением действующего законодательства.
Собеседник напоминает, что указ №222, который вступил в силу с начала 2016 года, всерьез ударил по ипэшникам, занятым в сфере торговли.
– Это наложилось на серьезный спад уровня доходов населения, особенно в регионах. И именно там происходит беспрецедентное снижение количества предпринимателей. Причем, также идет сокращение и малых предприятий – примерно на 10-15%, – подчеркивает Виктор Маргелов.
По словам лидера предпринимателей, эта ситуация угрожает белорусской экономике – снижает конкуренцию в торговой сфере и лишает людей права выбора:
– Есть такие регионы в Беларуси, куда ни одна крупная сеть не пойдет, особенно с группой промышленных товаров. Когда там продается несколько трусов и маек в день. Никто не сможет настолько гибко адаптироваться к потребностям населения, как индивидуальные предприниматели.
По информации Виктора Маргелова, во властных структурах есть согласованное решение – разрешить ипэшникам торговать без соответствующих документов при уплате единого налога в тройном размере.
– Этот пункт планируется добавить в текст декрета президента. Но идет борьба, поэтому непонятно, чем все в итоге закончится, – замечает собеседник.
Лопан: Громкие посадки бизнесменов не способствуют развитию предпринимательства
Как считает директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан, в последнее время в Беларуси сокращаются практически все бизнесы – из-за сложной экономической ситуации в стране.
– Предприниматели страдает больше, так как у них запасы небольшие. С другой стороны, они более мобильные, им проще приспособиться к новым условиям, – объясняет ситуацию эксперт.
Он подчеркивает, что в Беларуси уже много лет проводится государственная политика, при которой усложняются условия работы предпринимателей.
– Вспомните, как их ограничивали по числу наемных работников, как вводили сертификацию продукции легкой промышленности… Я понимаю, что у государства, возможно, была иллюзия – вот, мы сейчас их всех сделаем юрлицами. Конечно, с крупными компаниями им работать удобнее – пришел, сразу собрал все налоги, – говорит Валентин Лопан.
Однако такая практика оказалась недееспособной после того, как начался экономический кризис:
– Ситуация изменилась кардинально, поэтому государству, наоборот, нужно начинать стимулировать самозанятость. Как в России, когда там в начале 90-х государство не справлялось со снабжением и продовольствием. Ельцин тогда объявил свободу торговли – всем дали возможность без лицензий и разрешений торговать. И люди сразу начали суетиться и выжили. Думаю, что-то похожее можно сделать и у нас.
По мнению Валентина Лопана, снижение налогов – это не единственная и даже не главная мера, с помощью которой можно стимулировать развитие предпринимательства.
– В первую очередь, людям нужна простота: хочешь заниматься бизнесом, иди и делай. А у нас начинается катавасия, когда нужно обойти несколько инстанций и всем поклониться, чтобы тебе разрешили что-то делать. Налоги могут быть высокими, как в Австрии и Швейцарии, но тогда люди должны четко понимать, как они расходуются, – приводит пример собеседник.
Также, по мнению эксперта, не способствуют развитию и громкие посадки бизнесменов, которые часто случаются в последнее время.
– Это же запугивание людей, мол, будешь заниматься бизнесом, есть риск сесть в тюрьму. Когда есть такой тренд давления силовых структур, люди все видят и думают: зачем мне это, я лучше подожду или найду другое место приложения своих сил. Любой бизнесмен вам скажет, что хочет жить и работать на родине, но при этом чувствовать себя уважаемым человеком, – отмечает Валентин Лопан.