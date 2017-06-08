Сколько шовинистической веревочке не виться – конец будет Виталий Портников

8.06.2017, 13:12

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Виталий Портников

Cкоро пробьет час и других проектов – и горбачевских, и ельцинских, и путинских.

«Два провокатора» – так один из самых одиозных кремлевских «ястребов», вице-премьер и патентованный шовинист Дмитрий Рогозин прокомментировал доклад кишиневского Института эффективной политики о решении приднестровского вопроса – проще говоря, о восстановлении территориальной целостности Молдовы.

Рогозин в российском руководстве отвечает не только за военно-промышленный комплекс. Он еще и отвечает за Приднестровье. На словах Россия признает территориальную целостность Молдовы, дипломатических отношений с самопровозглашенной республикой на Днестре не имеет, а своих военных содержит на ее территории исключительно с «миротворческими» целями. А на деле за контакты с приднестровской администрацией в российском кабинете отвечает целый вице-премьер, так что коллеги по правительству – а там немало тех, кто относится с Рогозину иронически – как бы в шутку утверждают, что на самом деле Рогозин работает не куратором ВПК, а послом в Тирасполе. Поэтому на доклад по Приднестровью этому нечрезвычайному и неполномочному послу приходится реагировать по должности.

Между тем, ничего провокационного в докладе Института эффективной политики не содержится. Там рассматриваются различные варианты восстановления территориальной целостности Республики Молдова – от самых мягких, подразумевающих фактическое сохранение приднестровских квазигосударственных структур в составе единой Молдовы, до жесткого варианта ликвидации «ПМР» и восстановления целостности страны без всяких республик. Качественная аналитика, не более того. В Москве тоже говорят о необходимости восстановить территориальную целостность Молдовы за столом переговоров. Новый молдавский президент Игорь Додон, пришедший к власти при активном содействии своих московских покровителей, во время предвыборной кампании активно продвигал лозунг федерализации Молдовы – с тем, чтобы Приднестровье стало одним из субъектов такой федерации. И никакого раздражения в Кремле это не вызвало, Путин и Рогозин были просто в восторге от Додона. Что же случилось?

А ничего особенного. Просто доклад обрисовывает возможные инструментарии перехода к практическим действиям, демонстрирует, что на самом деле в восстановлении территориальной целостности страны заинтересованы практически все молдавские политики – от сторонников развития Молдовы как демократического европейского государства и до российского ставленника Додона и его социалистов. А у Москвы – другие интересы, которые противоречат намерениям как ее оппонентов, так и ее союзников. И ее чиновников раздражает, что в Кишиневе эти интересы могут ставить под сомнение. Что кто-то всерьез рассчитывает на уход российских оккупантов с молдавской земли. Москва от Приднестровья отказываться не собирается. Как не собирается отказываться от Донбасса. Как не собирается отказываться от Абхазии и Южной Осетии. Как не собирается отказываться от Крыма. Но это пока. Ситуация начинает меняться.

Доклад молдавских аналитиков четко показывает, что особых возможностей для сохранения оккупационного режима в Приднестровье у России нет, и лучше бы ей убраться подобру-поздорову без потери репутации – чем потом уходить с позором. Приднестровский проект, придуманный еще председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым при активном содействии президента Михаила Горбачева, себя исчерпал. А скоро пробьет час и других проектов – и горбачевских, и ельцинских, и путинских. Сколько шовинистической веревочке не виться – конец будет.

Виталий Портников, Крым.Реалии