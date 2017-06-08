Активист продолжает борьбу за улучшение условий на Окрестина 2 8.06.2017, 13:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Благодаря настойчивости Юрия Наумовича тюремная администрация должна будет выполнять предписания санстанции.

Административно арестованные участники мартовских акций протеста начали получать ответы на свои жалобы, касающиеся условий содержания в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и в ИВС Жодино, сообщает сайт spring96.org.

Так, задержанный 15 марта Юрий Наумович направил жалобу в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии на условия содержания в ЦИП на Окрестина. В ответе, который дал Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД РБ, сообщается, что факты нарушений частично имели место.

«По выявленным нарушениям руководству ЦИП ГУВД Мингорисполкома даны предложения по их устранению и усилению контроля за исполнением санитарно-эпидемиологических требований при содержании лиц, в отношении которых применяется административное задержание. Выполнение предложений взято на контроль санитарно-эпидемиологической службой МВД Республики Беларусь »- сообщается в ответе на жалобу.

Также в ответе сообщается, что, в связи с жалобой Ю. Наумовича на неудовлетворительную качество пищи, в адрес главного государственного санитарного врача Московского района Минска направлено письмо с предложением усилить санитарный надзор над кафе «Победа» (принадлежит ЗАО «Ажына»), которое обеспечивает питание арестантов в ЦИП на Окрестина.

Чтобы выяснить, какие именно нарушения условий содержания в ЦИП обнаружились в ходе проверки, Юрий Наумович посетил Республиканский центр гигиены и эпидемиологии МВД. Там Наумовичу сообщили, что предложения по улучшению касаются освещения, состояния питьевой воды, системы вентиляции и отделки камер в ЦИП. Также бывший арестант жаловался на малое количество прогулок (за 10 дней ареста было только 2 прогулки), а из результатов проверки следует, что точно установить, выполнялась ли эта нормы, невозможно. Причина - отсутствие видеозаписей с камер наблюдения, которые могли бы показать, выводили арестантов на прогулки, или нет. Сотрудник ЦИП Журавлев объяснил проверяющей комиссии, что система видеонаблюдения работает в тестовом режиме, и иногда происходят сбои, что и случилось в марте.

В результате, записи в журнале ЦИП свидетельствуют о том, что режим прогулок соблюдался, а бывшие арестанты говорят, что нет.

Кроме всего прочего, по словам Журавлева, здание изолятора до сих пор не сдано в эксплуатацию после ремонта, который закончился еще в начале 2016 года.

Еще одну жалобу в Жодинский районный центр гигиены и эпидемиологии Юрий Наумович направил относительно условий содержаний в жодинском ИВС. Проверкой также занимался Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД РБ и в результате никаких нарушений не обнаружил.

Об условиях содержания в жодинском ИВС комиссия, которая осуществляла проверку, почти никаких сведений не представила. В ИВС комиссии объяснили, что в марте арестанты содержались там в соответствии с нормами, которые распространяются на административно задержанных. А теперь то крыло вновь отдали под тюрьму и привезли заключенных, что предполагает совсем другие нормы содержания.

«Во время нашего пребывания в камерах было холодно и влажно, в уголках была плесень. На потолке была огромная трещина, из которой постоянно дуло. Именно на это я жаловался. Однако в ИВС сказали, что температурный режим соблюдается, помещения проветриваются, вода и средства личной гигиены доступны для всех», - говорит Юрий Наумович после знакомства с результатами проверки.

Далее Юрий Наумович планирует направить обращение в ГУВД Мингорисполкома с просьбой дать разъяснения, каким образом в ЦИП будут выполняться рекомендации, данные Центром гигиены и эпидемиологии МВД.