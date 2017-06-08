Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в Австрию 2 8.06.2017, 13:43

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Дарья Домрачева

Фото: Reuters

Женская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене.

Дарья Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в Австрию, сообщил корреспонденту БелТА главный тренер сборной Юрий Альберс.

Женская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене.

Вместе с Дарьей Домрачевой на учебно-тренировочный сбор поедут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Анна Сола.

Мужская сборная продолжит тренироваться в «Раубичах», а после отправится в Санкт-Петербург, где спортсмены попробуют свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта.

Перед выездом в Хохфильцен Дарья Домрачева, которая является послом доброй воли ПРООН, посетила офис организации в Беларуси.

Также трехкратная олимпийская чемпионка провела автограф-сессию и вручила подарки в социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района Минска. Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.