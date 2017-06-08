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В Гомеле прошел пикет против Лукашенко

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  • 8.06.2017, 13:47
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Фото: EPA

Гомельчанин вышел на улицу с бескомпромиссным плакатом.

Приблизительно в начале восьмого утра 7-го июня на улице Пушкина появился пожилой мужчина с плакатом.

Об этом рассказал «Сильным новостям» гомельчанин Александр, направлявшийся в тот момент на работу. Позднее нам удалось получить подтверждение данной информации. По словам очевидца, он успел рассмотреть слова «А.Г. Лукашенко» и «12 лет мытарств». В руках у человека был также саквояж и пакет. Мужчина с плакатом присел на тротуаре у ограды музея, плакат был обращен в противоположную сторону. Буквально через 1-2 минуты прибыла машина с двумя сотрудниками милиции.

Еще в течение примерно десяти минут неизвестный мужчина продолжал удерживать плакат в развернутом состоянии и что-то объяснял милиционерам. Около половины восьмого подъехал милицейский микроавтобус, и гражданин с плакатом самостоятельно сел в него в сопровождении сотрудников милиции.

Об инциденте ничего не знают местные правозащитники, он также не проходит в милицейских сводках.

Однако «Сильным новостям» удалось получить подтверждение того, что сам факт имел место. Тем не менее, подробности, в частности, полное содержание, возможно, антипрезидентского, плаката, остаются неизвестны.

На этом участке улицы Пушкина нет важных административных учреждений, в этот ранний час на тротуарах были только редкие прохожие и работники коммунальных служб.


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