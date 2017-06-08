Гаага для Путина все ближе 4 Наталья Гулевская

8.06.2017, 13:55

5,941

Кремль еще никогда не испытывал такой деградации и дезинтеграции.

Когда эксперты и аналитики начинают искать ответы на вопрос «Почему за семнадцать лет правления Путина Россия начинает стремительно разрушаться?», мы слышим разного рода разъяснения о тотальной коррупции, неэффективности экономики, авторитарном режиме и прочем наборе негативных проявлений. На самом деле все перечисленные изъяны — это традиционные многовековые духовные скрепы России, рожденные еще во время крепостного права, которые и по сей день оказывают влияние на поддержание особой матрицы «русского мира».

В этом режиме Россия видела взлеты и падения, победы и поражения, но никогда еще не испытывала такой деградации и дезинтеграции.

Эффект популярности Путина, помимо удачной цены на нефть, сложился из-за назначения на ключевую роль государства служащего низшего звена. Так всегда поступали и поступают в преступном мире, выставляя куклу для определенных мошеннических комбинаций, а получив свой куш, ситуацию направляют на самотек в надежде, что выбранный персонаж в своем свободном полете наломает столько дров, что первопричина такого назначения никогда не станет объектом внимания.

К 2011 году связь лубянской марионетки со своими кукловодами, видимо, окончательно оборвалась, и почувствовав вкус власти, Путин стал вживаться в роль своей исключительности и незаменимости. Такого ограниченного и некомпетентного главу государства «поимели» все формирующиеся кланы, которые смогли подмять под себя основные активы и властные полномочия. Слабость и нерешительность бывшего чекиста, еле дотянувшего до старшего офицерского состава КГБ, не только усложнило жизнь россиян, но и оказало медвежью услугу всему политическому истеблишменту постсоветской России.

Теперь не только последствия санкций будут десятилетиями сказываться на экономике нашего государства, если оно, конечно, не распадется, но и огромные исковые требования будут наложены на Россию за все «подвиги» самого влиятельного человека планеты.

То, что кто-то пытается найти выход из сложившегося положения и вынашивает оптимистические планы, выглядит нелогично, если конечно не стоит цель последний раз урвать как можно больше из-под погибающей империи.

Наталья Гулевская, aboutru.com