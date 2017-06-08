Ученые рассказали, как за две минуты восстановить иммунитет 2 8.06.2017, 14:11

Специалисты в ходе научного эксперимента назвали метод, который поможет за несколько минут восстановить ослабленный иммунитет человека.

По словам ученых, таким полезным способом является холодный душ, пишет orthodox.od.ua.

Исследователи отмечают, что лечение с использованием воды заряжает человека энергией, восстанавливает мышцы и позволяет сформировать так называемый бурый жир, который способствует сохранению тепла тела. Ученые провели эксперимент, участники которого в течение месяца принимали холодный душ.

В результате исследования выяснилось, что испытуемые намного реже стали обращаться к врачебной помощи, поскольку в ходе купания в холодной воде из-за небольшого стресса активизируются Т-лимфоциты с NK-клетками. Это способствует повышению уровня обмена веществ и нормализации кровообращения, что дает организму защиту от высокой температуры и простуды.