Сергей Кунцевич: Наша солидарность не раз освобождала политзаключенных 8.06.2017, 14:13

Сергей Кунцевич

Соратник Николая Статкевича призвал выйти на Октябрьскую площадь в Минске 22 июня в 18.00.

Об этом вышедший из СИЗО КГБ по «делу патриотов» активист Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада) Сергей Кунцевич написал на сайте БСДП (НГ) socdemparty.org.

«Друзья! 22 июня, в 18:00 Октябрьская площадь. Своих не бросают!

Три дня назад я вышел из тюрьмы. Вышел, в первую очередь, благодаря солидарности, благодаря давлению на режим, благодаря тому, что вы требовали освобождения политзаключенных. Я благодарю вас за поддержку.

Несмотря на то, что часть белорусских патриотов уже на свободе, за решеткой остаются 14 человек, задержанных накануне Дня Воли. Кроме того, в тюрьмах находятся Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Под угрозой уголовного преследования брестские лидеры весенних протестов Андрей Шарендо и Полина Панасюк-Шарендо. Оказывается давление на других активистов оппозиции.

Единственная сила, которой боится режим – это народ, это все мы. Наша солидарность не раз помогала добиться освобождения политзаключенных. Уверен, что так будет и сейчас. Вместе мы сможем приблизить день выхода на свободу находящихся за решеткой патриотов и остановим репрессии.

Лучший способ продемонстрировать нашу солидарность с теми, кто находится за решеткой по политическим обвинениям, – уличные акции.

22 июня в Минске пройдет встреча глав МИД стран Центральной и Восточной Европы. Этот день отлично подходит не только для того, чтобы обратиться к белорусским властям, но и для того, чтобы донести информацию о ситуации в Беларуси до наших соседей.

Предлагаю в пятницу, 22 июня, в 18:00 выйти на Октябрьскую площадь Минска и потребовать от режима освободить политзаключенных и прекратить преследования по политическим мотивам, а также призвать европейские страны оказать давление на Лукашенко и заставить его уважать собственный народ».