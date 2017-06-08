Вице-премьер Жарко: Проверим ЦТ на соответствие школьной программе 5 8.06.2017, 14:28

Василий Жарко

Фото: tut.by

Проверка будет проведена по итогам вступительной кампании.

Задания централизованного тестирования проверят на соответствие учебной программе по итогам вступительной кампании этого года, сообщил вице-премьер, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы в 2017 году Василий Жарко, передает БелТА.

— Такой анализ был уже проведен весной, возникло много вопросов по поводу соответствия тестов учебным программам, — сказал Василий Жарко. — По итогам вступительной кампании проведем еще раз такой анализ — без спешки, с привлечением практиков. Тест должен соответствовать программе средней школы. И тогда все учащиеся — выпускники и школы, и гимназии, и лицея — будут в равных условиях.

Вице-премьер считает, что нужно проанализировать шкалу перевода баллов тестирования в оценки.

— Корреляция между оценками аттестата и ЦТ должна быть процентов на 70−80, — считает председатель госкомиссии. — Если средний балл аттестата по стране — 7 баллов, а по итогам тестирования — 4,7, то возникают закономерные вопросы".

По словам Василия Жарко, в стране также рассмотрят возможность для абитуриентов пройти пробное тестирование бесплатно или на льготных условиях.

— Полагаю, не все абитуриенты могут пройти пробное тестирование — по разным причинам. Согласитесь, не каждый сельский выпускник имеет возможность приехать в город для участия в таком тестировании, в том числе по материальным соображениям. По моему мнению, нужно детально рассмотреть этот вопрос по итогам нынешней вступительной кампании. Возможно, целесообразно было бы дать каждому абитуриенту шанс сдать один пробный тест бесплатно или на льготных условиях. Возможно, есть смысл распространить эту норму на определенные категории абитуриентов.

Централизованное тестирвание начинается в Беларуси в понедельник, 12 мая, с теста по белорусскому языку.