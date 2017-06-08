Коррупционный скандал в Витебске: главбух отдела образования, спорта и туризма под стражей 3 8.06.2017, 14:35

Женщина не признала вину и отказалась давать показания.

В Витебске заключена под стражу главный бухгалтер отдела образования, спорта и туризма Витебского горисполкома. Женщину обвиняют в ряде коррупционных преступлений, пишет kp.by.

- Она более трех лет определяла суммы своего премирования за счет внебюджетных средств, заработанных учреждениями образования и физической культуры, давала незаконные указания подчиненным включать ее в приказы о премировании, вносила заведомо ложные сведения в официальные документы, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

51-летняя женщина обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы. Она не признала свою вину, отказалась от дачи показаний и не возместила причиненный ущерб. На имущество обвиняемой наложен арест.