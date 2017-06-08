закрыть
8 июня 2017, четверг, 15:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Могилевские активисты требуют уволить чиновницу за «саботаж Конституции»

  • 8.06.2017, 14:49

Активисты уже заставили власти пойти на уступки в вопросе организации мирных акций и намерены расширять пространство свободы.

Могилевские активисты Объединенной гражданской партии требуют от горисполкома, чтобы тот отменил решение о проведении массовых мероприятий.

Областной совет партии называет это решение «дискриминационным», так как оно нарушает, по их мнению, конституционную норму о свободе собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, сообщает «Радыё Свабода».

«Могилевский горисполком в обход Конституции, которая гарантирует гражданам их права, решил идти своим путем запретов, ограничений, отсутствия свобод, руководствуясь средневековыми принципами», - отметил областной совет партии в распространенном заявлении, которое будет направлено и в исполком.

Оппозиционеры обвиняют в нарушении конституционных норм заместителя председателя горисполкома Аллу Галушко, которую «за саботаж 4 и 35 статьи Конституции Республики Беларусь» требуют уволить.

Поводом для заявления активистов ОГП стала отмена горисполкомом требования к организаторам массовых мероприятий заключать договор с милицией. Вместе с тем чиновники оставили обязательной норму для организаторов иметь такие договора с врачами и коммунальщиками.

Активисты настаивают, что изменения в решении «принципиально ничего не изменили».

«Во всех цивилизованных странах массовое мероприятие, - отметили они, - происходит по уведомления, без разрешения. Никакой оплаты при этом не требуется. Массовые мероприятия проводятся в местах, пригодных для этого и удобных для населения».

Активисты напомнили, что в апреле прошлого года ряд оппозиционных структур Могилева инициировали проведение консультаций горисполкомом насчет изменений в решении о проведении массовых мероприятий, но эта инициатива была проигнорирована.

За последние годы Могилевский горисполком не разрешил ни одной акции протеста. В то же время, написали активисты, в феврале и марте «за митинги и шествия, которые носили мирный характер, власть применила жесткие и неадекватные репрессии к их участникам и организаторам».

О том, что горисполком отменил требование к организаторам массовых мероприятий заключать договоры с милицией, сообщили могилевские правозащитники. Один из них, Борис Бухель, назвал решение чиновников «небольшой уступкой обществу».


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза