Могилевские активисты требуют уволить чиновницу за «саботаж Конституции» 8.06.2017, 14:49

Активисты уже заставили власти пойти на уступки в вопросе организации мирных акций и намерены расширять пространство свободы.

Могилевские активисты Объединенной гражданской партии требуют от горисполкома, чтобы тот отменил решение о проведении массовых мероприятий.

Областной совет партии называет это решение «дискриминационным», так как оно нарушает, по их мнению, конституционную норму о свободе собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, сообщает «Радыё Свабода».

«Могилевский горисполком в обход Конституции, которая гарантирует гражданам их права, решил идти своим путем запретов, ограничений, отсутствия свобод, руководствуясь средневековыми принципами», - отметил областной совет партии в распространенном заявлении, которое будет направлено и в исполком.

Оппозиционеры обвиняют в нарушении конституционных норм заместителя председателя горисполкома Аллу Галушко, которую «за саботаж 4 и 35 статьи Конституции Республики Беларусь» требуют уволить.

Поводом для заявления активистов ОГП стала отмена горисполкомом требования к организаторам массовых мероприятий заключать договор с милицией. Вместе с тем чиновники оставили обязательной норму для организаторов иметь такие договора с врачами и коммунальщиками.

Активисты настаивают, что изменения в решении «принципиально ничего не изменили».

«Во всех цивилизованных странах массовое мероприятие, - отметили они, - происходит по уведомления, без разрешения. Никакой оплаты при этом не требуется. Массовые мероприятия проводятся в местах, пригодных для этого и удобных для населения».

Активисты напомнили, что в апреле прошлого года ряд оппозиционных структур Могилева инициировали проведение консультаций горисполкомом насчет изменений в решении о проведении массовых мероприятий, но эта инициатива была проигнорирована.

За последние годы Могилевский горисполком не разрешил ни одной акции протеста. В то же время, написали активисты, в феврале и марте «за митинги и шествия, которые носили мирный характер, власть применила жесткие и неадекватные репрессии к их участникам и организаторам».

О том, что горисполком отменил требование к организаторам массовых мероприятий заключать договоры с милицией, сообщили могилевские правозащитники. Один из них, Борис Бухель, назвал решение чиновников «небольшой уступкой обществу».