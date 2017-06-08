Александр Хацкевич определился с помощниками по киевскому «Динамо» 8.06.2017, 14:47

Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Белорусский тренер рассказал, что повлияло на формирование тренерского штаба клуба.

Новый главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич рассказал о формировании своего штаба, пишет pressball.by.

- Вашими помощниками в штабе «Динамо» будут Лужный, Шацких и Михайлов. Почему именно они?

- Прежде всего потому, что у каждого из них динамовское сердце. Плюс опыт Лужного, который в свое время немало поработал в клубе и даже возглавлял «Динамо». Да и его опыт выступлений в Англии тоже пригодится — нам почти со старта сезона придется играть через два дня на третий, через три на четвертый. В конце концов, его человеческие качества — Олег Романович никогда не был равнодушным к своему делу, и команды, которыми он руководил, всегда отличались бойцовским характером. Ну, а поскольку Лужный в свое время был одним из лучших защитников Украины, то на него будет возложена и индивидуальная работа с защитниками.

Шацких уже год проработал с командой U-19 и тоже что-то привнес в игру ребят, которые навели шороху в юношеской Лиги чемпионов. У нас Максим будет отвечать за работу с нападающими. Да, у него не так много тренерского опыта, хотя тренерская работа — это творчество. Но очень большой игроцкий опыт, он один из лучших бомбардиров в истории "Динамо". А хороший форвард — товар штучный. Поэтому, думаю, ему есть чему научить наших молодых ребят группы атаки — Беседина, Яремчука, Хлебаса, который возвращается из аренды.

- Первоначально среди ваших помощников назывался и Шовковский. Но в итоге тренером вратарей стал Михайлов...

- Информация о Шовковском появилась с подачи самих журналистов. Когда я получил карт-бланш на формирование штаба, то сразу обратился к Михаилу Леонидовичу, учитывая его сумасшедший опыт. Ведь тренер вратарей тоже весьма специфическая должность. Михайлов ответил, что с удовольствием поработает со мной. После этого я других вариантов уже и не рассматривал.