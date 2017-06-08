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А вот и обломилось у Путина!

  • Александр Скобов
  • 8.06.2017, 14:54
Александр Скобов

На днях имел место еще один неочевидный, но катастрофический провал Кремля.

Вот это на первый взгляд неочевидный, но на самом деле катастрофический провал политики кремлевского Гитлера в Сирии.

В прошлом году в сирийской войне Кремль попытался сделать ставку на сирийских курдов, пользуясь тем, что западные страны не особенно спешили оказать им поддержку. И из-за резкого противодействия Турции – союзника западных стран по НАТО, и из-за собственной идеологической неприязни к курдским повстанцам, среди которых в Сирии доминируют леворадикальные силы анархо-коммунистического толка.

Администрация Обамы в этом вопросе, я бы сказал, переминалась с ноги на ногу: какие-то контакты с курдами пыталась наладить, но активной помощи не оказывала. А тут Кремль с предложением своих услуг в виде и прямой помощи оружием, и дипломатической поддержки на межсирийских переговорах. Ну и, скажем так, далеко не простыми отношениями курдов с другими группировками противников Дамасского Мясника Кремль пользовался по полной для того, чтобы сделать из курдов своего союзника в регионе, причем союзника именно антизападного.

А вот обломилось у Гитлереныша! Наступление на Ракку показывает, что Западному альянсу удалось наладить полномасштабное взаимодействие с сирийскими курдами и военную помощь им. Могу предположить, что Кремль сам приостановил заигрывание с курдами, так как сделал ставку на сближение с Эрдоганом и раскол НАТО. Так может западным странам уже пора перестать цепляться за авторитарно-традиционалистский режим Эрдогана? Может пора уже послать его в известный пеший тур? Сказать ему: катись к Путину, тебе с ним самое место.

НАТО вообще стоит научиться быть более разборчивым. Научиться во-время очищать свои ряды. Чтобы не повторялась ситуация, когда в НАТО держали фашистский режим Салазара-Каэтану в Португалии и полуфашистский режим «черного полковника» Попандополы в Греции. Ну и пора перестать закрывать глаза на проблему курдов. Этот гордый и красивый народ (кстати, самый «вестернизированный» в регионе), который все продавали и предавали не одну сотню лет ради геополитических комбинаций, должен, наконец, обрести независимость.

Александр Скобов, «Фейсбук»


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