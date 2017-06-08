Стобалльники рассказали, как сдавали ЦТ: «Пошел в тапках, чтобы чувствовать себя как дома» 8.06.2017, 15:02

Уже 12 июня абитуриентам предстоит первое испытание.

Kp.by поинтересовалась у абитуриентов, которые в разные годы получили 100 баллов за тесты, как им это удалось.

Елена Дащук: «Читала задания по порядку, не пугая себя частью Б»

Лене нравилось готовиться ко всем трем предметам, поэтому было совсем не в тягость. Главное, что усвоила девушка, - каждое задание надо перепроверять.

- Проверка - это такая же важная часть работы, как и выполнение самих тестов. На самом тестировании я разделила время так, чтобы последняя треть осталась на проверку. Тогда я и нашла пару ошибок и смогла их исправить.

Последний день перед ЦТ Лена провела не за книжками, а на природе.

- Обязательно в ночь перед ЦТ лягте пораньше, лучше всего часов в 10, и хорошенько выспитесь. Лично я замечала за собой, что, если не высыпаюсь, могу застрять на элементарном. Уверена, так у многих.

Как раз со времен ЦТ у Лены появилась привычка - есть перед экзаменами орехи.

- По моим ощущениям, голова варит быстро, если подкрепиться орехами, - говорит девушка. - Около кабинета я старалась ни с кем не разговаривать, чтобы не перенять от кого-то страх и волнение. Я не советую в тот момент, когда вы только-только получили задание, быстро пробегать взглядом по всем заданиям. Так обязательно можно встретить то, чего не знаешь, и подпортить себе боевой настрой еще до теста. Я читала задания по очереди, не забегая на другие страницы и не пугая себя частью Б. Ну и самое важное - идти на ЦТ с улыбкой и пониманием того, что сдать меньше, чем ожидаешь сам или ожидают от тебя другие, - не самое страшное.

Ольга Дайнович: «Пришла в одежде холодных оттенков»

Ольга для успокоения слушает мелодии с восточными мотивами.

- Также снять напряжение мне помогает вода, - делится девушка. - Например, утром до ЦТ можно сходить в душ, а непосредственно перед входом в аудиторию - умыть руки, лицо. Также перед ЦТ, а сейчас перед экзаменами в университете, я старалась и стараюсь «просканировать» свое тело. Так, если где-то есть зажимы в виде скрещенных на груди рук, сильно сжатых пальцев, сутулости, необходимо снять их и расслабить. Поскольку разнервничаться я могу достаточно сильно, я стараюсь и старалась на различные экзамены на ЦТ надевать одежду холодных и спокойных оттенков, так как синие, серые и другие подобные тона как бы охлаждают мой пыл в такие моменты. Еще один совет - это медленно поглаживать определенное место на левой руке большим пальцем другой руки. Подобное трение, как бы это странно ни было, позволяет успокоиться. Такой метод пришел из китайской точечной медицины.

Дмитрий Кошелев: «Чувствовать себя как дома»

Чтобы получить две соточки, молодой человек делал вроде бы все, как и большинство. Хотя есть у него и необычные фишки.

- Я пошел на экзамен в резиновых тапочках. Все лишь для того, чтобы чувствовать себя как дома и перестать волноваться. Комиссию это не смутило, только знакомые спрашивали, чего это я в тапках пришел. Заодно и с ними поговорил, еще больше успокоился.

Кирилл Кухаренко: «Прорешал тест два раза»

А вот Кирилл уверен, что в последние дни перед ЦТ нужно работать особенно усердно.

- Решайте тесты: репетиционные, демотесты, ЦТ последних лет - уж наверняка найдется то, что вы еще не решали. Необходимо, чтобы перед экзаменом мозги были «в тонусе» и, что важно, настроены именно на этот предмет, а не на предстоящие. Но с другой стороны, важно не прогореть в середине испытаний. Гуляйте на свежем воздухе, делайте короткие перерывы. Еще мне всегда помогал шоколад. Я его всегда ем незадолго до экзаменов.

В аудитории Кирилл советует вести себя «не вызывающе, но уверенно».

- Как только сели писать, до конца экзамена вы не должны отвлекаться ни на что. Совсем. Я старался успеть прорешать тест дважды. Один раз, потом попросить другой черновик и решить еще раз, стараясь не ориентироваться на предыдущие ответы. Так можно найти ошибки. После ЦТ отдохните, выспитесь. В этот день уже ничего не решайте. А на следующий день можно начинать подготовку к следующему предмету.

«Перед ЦТ не наедайтесь»

На вопросы о ЦТ ответила главный внештатный детский невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Филипович.

- Что делать, когда до тестов немного времени и мозг уже совсем не воспринимает информацию?

- Есть комплекс упражнений для того, чтобы взбодрить нервную систему. Ваш мозг будет лучше усваивать информацию, улучшится память, концентрация внимания. Эти упражнения лучше делать с утра, а потом в течение дня. Выключите звук в телевизоре и попытайтесь по губам прочитать, что говорят ведущие. Пришли утром в душ - попробуйте с закрытыми глазами найти полотенце. Попробуйте работать левой рукой, если вы правша, и наоборот.

- Можно учить ночью, а спать днем?

- Конечно, правильнее учиться днем, а ночью спать. Но у каждого свой биоритм, за неделю его не переделаешь. Если в вечернее время у вас выше работоспособность, то учитесь вечером, но в дневное время не гуляйте, а ложитесь спать. Обязательно спите не менее 8 часов.

- Что поесть перед ЦТ?

- Если вы привыкли есть с утра немного или вообще не завтракать, не надо наедаться. Хороший вариант - съесть на завтрак кашу. Если любите, можете съесть горький шоколад и орехи. Но не надо с утра есть острое, соленое, копченое. Тогда вы захотите пить. Пить, кстати, тоже не надо много. Не надо есть грибы - на переработку организм затратит много усилий. Пускай ваш завтрак будет облегченным.

- Как справиться с волнением в аудитории?

- Не впадайте в панику, вы готовились весь год. Закройте глаза. У вас в голове вся информация есть. Сделайте 10 глубоких вдохов через нос и медленных выдохов. Несколько раз нажмите на ямочки на переносице большим и указательным пальцем и попытайтесь сосредоточиться. Вспомните, что вам советовал учитель. Если вы никогда не пили валериану, то начинать не стоит, неизвестно, как поведет себя организм.

«Выспитесь! Если будет болеть голова, вы не напишете тесты на хороший балл»

Репетитор центра «100 баллов» по белорусскому и английскому языкам Ева Гилевич советует готовиться к тестам не в последний год и ходить на все репетиционные тестирования. Надеемся, что вы так и делали.

- Будьте готовы к тому, что тесты - это не то же самое, что ваши знания по предмету. У меня был ученик, который прекрасно говорил по-белорусски, много читал, но тесты решал просто катастрофически. У человека был стресс: я ж разговариваю гораздо лучше многих, а тесты пишу на минимум. Тест - это специфический контроль знаний.

- Внимательно читайте каждое задание, выполняйте четко то, что требуется в задании.

- Выбирайте тот вариант решения, который удобен вам.

Нет универсальных способов. Кому-то удобнее просмотреть все задания сразу, кто-то советует лучше решать по порядку и не заглядывать вперед.

- Отдохните пару дней перед тестом, если вы готовились заранее.

Не надо сидеть до 5 утра и повторять правила, голова у вас должна быть ясная.

- Обсудите тесты с учителем, а не с друзьями.

Не паникуйте, друг тоже может ошибаться. И вы уже ничего не исправите. Лучше, конечно, позвонить своему учителю или репетитору.