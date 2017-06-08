Патриот Сергей Кунцевич попал в больницу 5 8.06.2017, 15:17

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Сергей Кунцевич

Фото: ПЦ "Весна"

Николай Статкевич оценивает состояние своего соратника как «очень серьезное».

Активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич уже несколько дней находится в 1-й городской клинической больнице в Минске. Об этом «Белсату» сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель БСДП (НГ) Николай Статкевич.

По словам Статкевича, Кунцевич обратился за медицинской помощью вскоре после выхода из СИЗО на Володарского.

«У него были проблемы со здоровьем и раньше, но из-за сухой голодовки, пыток электричеством в СИЗО и невероятного морального давления заболевания обострились. В первую очередь, речь идет о почках. Когда человек голодает, в почках накапливаются продукты распада — я знаю это из собственного опыта. Не имею права говорить подробнее, но все очень серьезно», — сказал Статкевич.

Сейчас Сергей Кунцевич проходит терапию в дневном стационаре, а на ночь едет домой.

«Доверия к белорусской медицине мало. Я бы не был уверен, что в больнице Сергей в абсолютной безопасности». Вероятно, ему скоро понадобится лечение за рубежом, — отмечает Статкевич.

Мобильной связи с Кунцевичем нет — его гаджеты сих пор не вернули из СИЗО.

Сергей Кунцевич — один из белорусских патриотов, проходящих по делу о «подготовке массовых беспорядков», был задержан 24 марта и помещен в СИЗО КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Позже его перевели в СИЗО №1 на Володарского.

3 июня Кунцевича выпустили и он рассказал журналистам и правозащитникам о пытках электрошокером на «Володарке». Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором потребовали немедленно освободить из-под стражи всех белорусских патриотов.