Соцопрос: Партия Макрона завоюет абсолютное большинство в парламенте 1 8.06.2017, 15:30

5,460

Новый европейский лидер объединяет вокруг себя французов.

Президентское политическое движение «Вперед, республика!» в ходе ближайших парламентских выборов, которые пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня, завоюет абсолютное большинство голосов. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на опрос, проведенный двумя центрами изучения общественного мнения, пишет ru.rfi.fr.

Опрос был проведен социологическими службами Ifop и Cecop для французского аналитического центра Fondapol.

Согласно данным этого опроса, движение «Вперед, республика!» завоюет от 350 до 380 мест в 577-местном Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента). Таким образом, президентское движение с большим запасом «перекроет» цифру, необходимую для завоевания абсолютного большинства (289 мест).

Второе место социологи прочат альянсу, включающему правую партию «Республиканцы» и правоцентристский «Союз демократов и независимых» (UDI): эта коалиция должна взять от 133 до 153 мест в парламенте.

Соцпартия, которая вместе с союзниками имеет абсолютное большинство в нынешнем составе Национального собрания, на ближайших выборах, как полагают социологи, должна будет потерпеть сокрушительное поражение, завоевав от 20 до 35 депутатских кресел.

Ультраправому «Национальному фронту» опрос дает от 9 до 16 мест. В нынешнем составе парламента Нацфронт представлен двумя депутатами.