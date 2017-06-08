Рассерженные гомельчане вышли на стихийный митинг 6 8.06.2017, 15:41

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Жители Гомеля возмущены внезапными планами властей сносить частный сектор.

На улицу на стихийный митинг жителей Гомеля вывели планы горисполкома снести частный сектор. По слухам здесь хочет строит гипермаркет минский инвестор, сообщает «Радыё Рацыя».

Жители нескольких улиц в Советском микрорайоне провели стихийное собрание. Собственники частных домов по улице Белорусской, Песочному и Чкаловскому проезду выступают против проекта застройки многоквартирными домами их района.

Гомельчанин Алесь Евсеенко проживает в родительском доме, построенном после Второй мировой войны. Недавно он, как и его соседи, получил письмо из государственного предприятия «Гомельгеодезцентр» с сообщением, что на месте частного сектора вроде бы планируется строительство многоэтажек.

— Наши участки, если верить генплану, под снос не попадали. И тут вдруг приходит уведомление, что будут нас выселять. Я думаю, что здесь какая-то подозрительная схема реализуется, потому что всегда, когда разрушают частный сектор, есть пространство для непрозрачных сделок. Вспомнить хотя бы громкое дело экс-председателя горисполкома Виктора Пилипца, где имели место коррупционные проявления именно после отселения жителей частных домов улицы Барыкина. В Гомеле достаточно пустых мест и площадок, которые можно использовать под строительство без конфликтов с жителями города. А им здесь как медом намазано. Видимо, кому-то очень понравилась территория.

Сосед Алеся Евсеенко, военный отставник, в 2015 году приобрел коттедж. Он категорически не соглашается покидать свою землю.

— В моем доме три полноценных этажа. Каким образом они будут нам возмещать убытки?! Я очень сомневаюсь, что оценка будет адекватной. Когда мы оформляли сделку на покупку имущества, в отделе архитектуры района нас уверяли, что в ближайшие 25 лет нас трогать не будут. Живите, мол, не бойтесь. А тут такое! Я прослужил в армии, являюсь боевым офицером, буду бороться до последнего. Мне нечего терять», — высказывается мужчина.

Некоторым хозяевам земельных участков выдали разрешения на строительство год и два года назад. Люди вложили большие деньги в стройку, а сейчас их могут в любой момент начать сносить.

Один из жителей улицы поделился слухами о возможном инвесторе. Несмотря на то, что власти говорят о планах застройки многоквартирными домами, на самом деле ситуация может выглядеть иначе.

— Ходят слухи, что некий столичный инвестор планирует постройку гипермаркета на этом месте. Говорят, что бизнесменам понравилась территория, которая находится почти в центре города и со всеми подведенными коммуникациями, — делится информацией собеседник.