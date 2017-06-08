Руководство «Мотовело»: Инвесторов нет, многие отделы работают четыре дня в неделю 12 8.06.2017, 15:48

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Фото: onliner.by

Заявление экс-мэра Минска Ладутько о китайском «чудо-инвесторе» для «Мотовело» не подтвердилось.

Не так давно бывший мэр Минска, а ныне гендиректор ОАО «Мотовело», Николай Ладутько заявил, что не исключает начала дела об экономической несостоятельности предприятия, контрольный пакет акций которого в 2007 году приобрел владелец зарегистрированного в Австрии многопрофильного холдинга АТЕС Александр Муравьев.

Правда, чуть раньше Ладутько говорил о том, что завод «Мотовело» договорился сотрудничать с крупным китайским инвестором. Пришли ли инвесторы на предприятие?

Эти и другие вопросы журналисты сайта belaruspartisan.org обсудили с председателем профкома «Мотовело» Иваном Синицей.

-- Никаких инвесторов пока нет, -- рассказал Иван Синица. -- Только решился вопрос о передаче акций Госкомимуществу, как того требовало решение суда. Заявление об экономической несостоятельности в Экономический суд на данный момент не подавалось, антикризисный управляющий не назначен.

Пока неизвестно, кто будет подавать заявление – мы или какие-то другие органы.

-- А предприятие работает?

-- Работает. Сложно, тяжело, но работаем.

-- Каждый день?

-- Есть подразделения, которые работают 4 дня в неделю, есть те, которые работают всю неделю. Сейчас летний период, есть спрос на продукцию.

-- Значит, какие-то продажи есть?

-- Есть. Продажи идут более-менее нормально. Но это потому, что сейчас сезон. А что будет дальше – неизвестно.

-- Сколько сегодня на предприятии трудится человек?

-- Около 400. Это весь персонал «Мотовело». Без учета арендаторов.

-- А зарплата средняя?

-- Если смотреть по апрелю – было 677 рублей, данных по майской зарплате у меня еще нет. Но это нормальная зарплата даже по сравнению со всеми другими заводами по республике. Есть предприятия, где меньше 400 рублей выходит. Поэтому даже на фоне столичных предприятий мы смотримся вполне нормально.

-- Долги у «Мотовело» сегодня большие?

-- Долги есть. Но это не наши долги, а те, которые образовались еще при прежних владельцах. Как будет решаться вопрос с ними – все станет ясно во время процедуры экономической несостоятельности.

В последнее время мы не брали никаких кредитов. Да и не дал бы никто – закредитованность большая, залоги… Поэтому сегодня имеем только то, что было раньше.

-- Год назад гендиректор «Мотовело» Николай Ладутько говорил о каких-то китайских инвесторах…

-- С ними ничего не вышло. Попытка переговоров была, но у нас не та ситуация на предприятии, чтобы мы их заинтересовали.

-- Если будет объявлена процедура банкротства, что будет с работниками?

-- Процедура экономической несостоятельности не означает остановку производства. На данном этапе речь о сокращении или об увольнении людей не идет. Мы нацелены на то, чтобы не останавливать производство и выпускать продукцию.