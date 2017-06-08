«Лохи» и «щеглы» Путина 2 Игорь Эйдман

8.06.2017, 15:53

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Игорь Эйдман

Уже посыпался кокаин из фальшивой деревянной ноги, а в Кремле все пытаются изображать оскорбленную невинность.

Свое выступление на международном экономическом форуме в Петербурге Путин начал, скомандовав «вольно» чиновной челяди, а также многочисленным заграничным «друзьям России», стоявшим перед ним, как армейские «щеглы» перед «дедом», по стойке «смирно».

Таким образом российский президент в очередной раз продемонстрировал свой фирменный стиль, ставший стилем всей российской власти. Я бы его назвал паханским. В нем принято демонстрировать силу, подчеркнуто брутально шутить, обманывать и скрыто угрожать партнерам, которых обычно держат за «лохов».

Стиль этот находится в полной гармонии с такими же паханскими жизненными принципами российской элиты: не пойман – не вор, без лоха и жизнь плоха.

На хозяина Кремля ориентируются и российские чиновники, вроде небезызвестной Марии Захаровой из МИД. Весь этот хамовато-брутальный стиль рассчитан прежде всего на внутренне потребление. Нашим людям он нравится.

Власть относится к населению по-пахански, как к лохам, которых «сам бог велел» разводить и обирать. А население в подавляющем большинстве воспринимает это как норму жизни. Ведь в лагерях сидело пол-страны, лагерный стиль, этика и мораль прочно вошли в сознание россиян. Для многих Путин – настоящий «правильный» пахан, ведущий себя как и полагается главному во всероссийском «лагерном бараке».

В паханской картине мира российских властей лохи бывает «внутренними» и «внешними». К первым относится большинство населения собственной страны, ко вторым – западные партнеры и симпатизанты Кремля.

Недавно расследовательская группа Bellingcat поименно с документальными доказательствами, включая фотографии, установила личности российских военнослужащих, обслуживавших установку «Бук», которая сбила малайзийский Boeing.

Путин любит утверждать, что в западных разоблачениях нет конкретных фактов: «адреса, явки, фамилии, где это все?». И вот пожалуйста: имена, явки и фамилии террористов, сбивших малазийский Boeing, установлены. Что, теперь Кремль признался в преступлении? Да нет конечно!

Лавров, Песков и прочие продолжают все отрицать, повторяя вслед за героем известного фильма, в привычном паханском стиле: «какие ваши доказательства». Уже посыпался кокаин из фальшивой деревянной ноги, а бандиты все пытаются изображать оскорбленную невинность. А что им остается делать? В противном случае придется признать себя настоящими международными террористами. Это будет явка с повинной, которая со временем неизбежно приведет в гаагский суд.

Самое интересное, что в правде не заинтересованы и мировые элиты, ведущие многомиллиардный бизнес с российскими властями и олигархами. Руководству западных стран будет очень сложно объяснить своим гражданам, почему продолжается бизнес-сотрудничество с путинской олигархией, на руках которой кровь сотен европейцев – пассажиров малайзийского Boeing, в том числе женщин и детей.

Западные политики и бизнесмены не понимают, что они для Путина всего лишь «лохи», которых «по понятиям» надо обманывать и обирать. Бизнес с бандитами может кончиться только одним — большим «кидаловом» западных партнеров, как это было уже не раз в истории Кремля.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»