Витис Юрконис: Лукашенко злоупотребил доверием Литвы 2 8.06.2017, 16:13

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Витис Юрконис

Фото: DELFI

Вильнюс ждет от Беларуси реальных системных перемен.

МИД Беларуси вызвал «на ковер» посла Литвы Андрюса Пулокаса, от которого потребовал объяснений в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT.

Грибаускайте заявила, что страны Балтии и Польшу объединяет «общая угроза» со стороны России и Беларуси. «И, конечно, милитаризация, которую мы видим в Калининграде, и использование белорусской территории для различных экспериментальных и агрессивных игр, направленных против Запада», — заявила президент Литвы.

Белорусскому МИДу не понравились слова «агрессивные игры», которые являются «оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, которая вносит реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона». Дипломатический скандал разгорелся не на пустом месте: отношения между соседями лихорадит уже несколько лет.

Причины существующего напряжения между странами в беседе с «Белсатом» объяснил преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис.

— Почему Минск возмущается? Потому, что не знал, что Российская Федерация активна на территории Беларуси, или потому, что официальный Минск отрицает очевидное? Стал ли сюрпризом тот факт, что президент Литвы прямо сказала все, как есть, без прикрас? Беларусь является военным (и не только) партнером агрессора в регионе. Мало того, партнерство — не только формальность, но белорусы участвуют в совместных военных учениях наступательного характера на границе с Литвой и Польшей.

На территории Беларуси присутствуют российские военные объекты. В Литве были задержаны шпионы из Беларуси. Та же самая Островецкая АЭС, которая строится на средства РФ, является не только угрозой энергетической безопасности, но также потенциальной угрозой более широкого плана — и для литовцев, и для белорусов.

Не говоря уже об агрессивных заявлениях самого Лукашенко в адрес соседних стран. Мы соседей не выбираем, но добрососедство иногда требует называть вещи своими именами.

— Камнем преткновения в белорусско-литовских отношениях стала Белорусская АЭС. Безусловно, ни одному соседу не понравится, если в 50 км от его столицы возводится чужая АЭС. Какие конкретно претензии выдвигает Вильнюс к официальному Минску? Действительно ли Вильнюс де-факто требует отказа от строительства БелАЭС?

— Международные стандарты, стресс-тесты, безопасность этого проекта… Но, к сожалению, Лукашенко не отчитывается ни перед своим народом, и уж тем более не действует по международным стандартам. Тот факт, что атомная станция возводится на российские деньги, тоже не добавляет доверия. Так что вариантов у Литвы немного.

— Двусторонние отношения серьезно подпортили и белорусско-российские учения «Запад-2017». Какие угрозы несут Литве предстоящие военные учения, которые носят «сугубо оборонительный характер», как утверждают в Минске?

— Вильнюс уже имел дело с военным учениями «Запад» во время председательства Литвы в Евросоюзе. Угрозы остаются прежними – Минск не сделал ничего серьезного для уменьшения присутствия Кремля в Беларуси.

Белорусские власти стараются продать Минские соглашения, риторику; но если этот фокус сработал с южными странами Евросоюза, то без реальных системных перемен Вильнюс переубедить не удастся.

— Еще 5-6 лет назад президента Далю Грибаускайте называли адвокатом последней диктатуры в Европе. Почему отношения соседей так резко изменились?

— Даля Грибаускайте, рискуя своим авторитетом в ЕС, дала очень большой кредит доверия для Александра Лукашенко. И ее обманули. По сути дела, отношения не резко изменились – просто акценты расставлены чуть иначе.