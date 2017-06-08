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В четырех белорусских городах поручено cобрать хоккейные команды

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  • 8.06.2017, 16:22
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С сезона-2018/2019 в чемпионате Беларуси по хоккею начнут выступать четыре новые команды.

Как сообщает «Прессбол», клубы будут созданы в Бобруйске, Пинске, Орше и Барановичах, пишет tut.by.

Сначала команды заявятся в Экстралигу-2, в которую также попадут четыре худшие команды по итогам следующего сезона Экстралиги. После этого между дивизионами будет проводиться ротация.

Напомним, что сейчас в чемпионате Беларуси выступают команды из Минска, Гродно, Могилева, Витебска, Бреста, Гомеля, Новополоцка, Молодечно, Лиды, Жлобина и Солигорска.


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