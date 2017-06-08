Пинские безработные: Польша нам поможет 1 8.06.2017, 16:32

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Экономика Польши сейчас на подъеме и там постоянно требуются рабочие руки.

Экономический кризис, работы нет, а если есть, то больше 200 долларов не заработаешь – сетуют пинчане в разговорах между собой. Некоторые вспоминают нашумевший «тунеядский» декрет №3 и говорят, что лучшего ждать не приходится, пишет «Медиа-Полесье».

Поездки на заработки в Россию стали менее привлекательными, говорят, и там сейчас зарплаты снизились и работодатели часто обманывают.

Поэтому многие пинчуки начали посматривать в сторону Польши. Например, герой одного из материалов «Медиа-Полесья Андрей, который закрыл свое ИП и подался на заработки на Камчатку, работает теперь на складе товаров под Варшавой.

Некоторые жители столицы Полесья работают на польских мебельных фабриках. Они говорят, что трудились раньше на Пинскдреве, но зарплаты упали, да и отношение начальства к рабочим скверное, поэтому и уехали.

Легально найти работу за границей в Беларуси можно через кадровые агентства, зарегистрированные при МВД Беларуси. Таких агентств насчитывается около полутора сотен, большинство из них расположено в Минске. В Пинске есть только одно, которое занимается трудоустройством в Польшу.

Сотрудник этого агентства Максим рассказал корреспонденту «Медиа-Полесья» о том насколько реально получить работу в этой стране Евросоюза.

- Экономика Польши сейчас на подъеме и там постоянно требуются рабочие руки. Поляки не особо хотят принимать иммигрантов из мусульманских стран, но к украинцам и белорусам относятся хорошо.

Работники нужны в разных сферах, например: сезонные рабочие в сельском хозяйстве, рабочие на стройки и промышленные предприятия, охранники, водители, повара и обслуживающий персонал в гостиницы, продавцы, курьеры.

- Хорошо, если претендент знает польский язык, тогда ему могут предложить лучшую вакансию, например, бригадиром, – продолжает Максим. Зарплата начинается от 2 – 2,5 долларов в час, это у подсобных рабочих, чем выше квалификация, тем выше зарплата.

Польские работодатели, как правило, обеспечивают иностранных работников жильем. С питанием бывает по-разному, иногда работодатель организует обеды. Например, на птицефабрике в Сувалках хозяева обеспечивают и проживание, и питание.

- Вакансии у нас обновляются каждый месяц, поэтому можно подобрать себе подходящую, – рассказывает кадровый агент. - С потенциальным работником мы заключаем договор, помогаем собрать пакет документов, которые отправляются работодателю. Если кандидат подходит, то ему отправят приглашение на работу, на основании которого он получит польскую рабочую визу.

Так что из трудных ситуаций почти всегда есть выход, и работу можно найти, хотя бы в Польше.