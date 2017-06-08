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В Думу внесли законопроект об изменении гимна России на «Боже, Царя храни!»

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  • 8.06.2017, 16:42
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Законопроект зарегистрировала группа депутатов из партии Жириновского.

В Государственную думу России внесен законопроект, согласно которому предлагается утвердить в качестве государственного гимна страны имперский «Боже, Царя храни!». Соответствующий документ опубликован в базе документов нижней палаты парламента, сообщает gazeta.ru.

Законопроект внесен депутатами ЛДПР Михаилом Дягтеревым, Борисом Чернышовым и Виталием Пашиным.

«Настоящим проектом федерального конституционного закона предлагается утвердить новый государственный гимн Российской Федерации «Боже, Царя храни!» — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов проекта, действующий государственный гимн России представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который так и не стал символом объединения большинства граждан страны.

Депутаты считают, что утверждение нового гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды.


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