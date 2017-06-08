Для Светланы Алексиевич завели официальную страницу на LiveJournal 8.06.2017, 16:39

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В блоговом сервисе LiveJournal 1 июня появилась страница известной белорусской писательницы.

Как рассказала «Свабодзе» белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, в отличие от ряда фальшивых страниц, созданных от ее имени, эта действительно связана с ней:

«Это хорошая страница, а все остальные аккаунты - ложь, фейк. Это будет такая официальная страница, которую мы решили завести, чтобы как-то убить всю ту мерзость, что возникла. Попробуем!»

Алексиевич смеется: уже сама не уверена, о той ли странице идет речь, так как путается в фейковых страницах, которые возникли в последнее время.

Но писательница ведет страницу не сама - это делает помощница, которая живет в Берлине. Светлана Алексиевич же говорит, что она «не сторонница этого», поэтому и выбор в качестве платформы LiveJournal объяснить не может.

Некогда популярная платформа для блогов, LiveJournal уже длительное время теряет популярность. Последняя доступная статистика сайта датируется 2013 годом - тогда на сайте было 1,15 млн пользователей, активных в течение месяца. В 2007 году LiveJournal приобрела российская компания SUP Media, в 2016-м сервера LiveJournal были перенесены на территорию России. В апреле 2017 года LiveJournal радикально изменил условия пользования: блогерам запретили публиковать политическую агитацию, заводить тюремный дневник от имени другого лица и «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности».