Шестилетний географ знает все столицы мира и готовится к олимпиаде за 7 класс 2 8.06.2017, 16:59

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Фото: tut.by

В три года Егор Куницкий научился читать, в четыре — получил в подарок глобус.

Сейчас он знает столицы 196 стран мира, с легкостью угадывает государства по их очертанию на карте и готовится к олимпиаде по географии за 7 класс, пишет tut.by.

Для тех, кто еще недостаточно удивлен, добавим: Егору Куницкому всего шесть лет.

Маму Егора зовут Ксения, папу — Дмитрий. На стенах их квартиры карты и флаги, на столе сына — книги и атласы. Сам мальчишка журналистов не смущается. Зачем? Недавно он с самим Максимом Галкиным встречался. Участвовал в детском шоу талантов «Лучше всех!».

Идея поехать на передачу принадлежит Егору. Он про нее и рассказывает:

— Мы смотрели «Лучше всех!», и там девочка из Солигорска играла джаз. И я, такой, маме: «Давай попробуем». Отправили заявку ради эксперимента, а через два часа нам позвонили, позвали на кастинг.

Кастинг прошли без проблем, и уже на программе Егор всех удивил тем, что угадывал страны, просто глядя на их контуры.

— Как это возможно?

— Как-то так, — пожимает плечами мальчишка. — Я еще все столицы знаю, могу про ВВП рассказать. Вас какое интересует, общее или на душу населения?

Но вопрос пока немного о другом: «Как дети становятся такими умными?». Для Егора, заметно, тема скучная. И хотя родные в шутку называют его старичок — за степенность и усидчивость, тут он вдруг захотел бегать, прыгать, а лучше полистать «Географию».

— С детства он почему-то обращал внимание на символы и знаки, — вспоминает Ксения. — Кушаем, бывает, спрашиваю: «Что тебе нарисовать: зайчика, собачку?» А он: «Лучше покажи «а», «бе», «ве». Годам к трем он научился собирать буквы в слова. И тут подруга «на вырост» привезла нам книги своего сына. Энциклопедии, что-то вроде «Растительный мир Азии». Он сначала картинки смотрел, а потом - раз! - уже читает. И началось: «Мама, а где Азия? А что такое Африка?» В общем, я поняла: нужно купить глобус. Егору тогда было где-то три с небольшим.

— Четыре, — поправляет сын.

— Ну хорошо, четыре.

«И вдруг у него случилась паника: «Больше нечего учить»

Географ глобус освоил быстро — всего-то шесть материков. И захотел узнать про государства. Так над его кроватью появилась политическая карта.

— И все, ребенок исчез, — продолжает Ксения. — Он сутками стоял возле этой карты: смотрел, читал, запоминал. В пять лет уже знал страны и столицы.

— И вы с ним не занимались?

— Нет, он сам, причем все это происходило очень стремительно. За странами пошли флаги. Где он брал информацию? Набирал название государства на ноутбуке, появлялся флаг — и сын старательно его перерисовывал. В какой-то момент у нас скопились стопки листов с флажками, и мы стали чистить на них картошку. А мне знакомые: «Вы что? Сохраните для истории». Смеемся: «Это невозможно, столько всего сохранять!»

За флагами были гербы, но рисовать их, оказалось, сложно. Егор лишь зрительно запомнил, где чей. И вдруг у него случилась паника: «Больше нечего учить».

— Стоп, говорю, в географии ведь столько всего — реки, вулканы, озера, — вспоминает мама. — Сейчас его интересуют рейтинги государств: самые большие, самые маленькие, самые опасные.

— Вас такие скорости не пугают? — спрашивают журналисты у родителей. Они у Егора совсем не географы. Мама — журналист, папа — инженер-технолог.

— Пугало то, что он готов впитывать, а у нас уже не хватает географических знаний, которыми мы готовы с ним поделиться, — объясняет Ксения. — Тогда психолог посоветовала отправить его на олимпиаду по географии. И мы стали искать репетитора, звонили по объявлениям. «А вам к ЦТ?» — интересовались на том конце. Мы отвечали: к олимпиаде. И не скрывали: ученику шесть лет. И тут возможные учителя сразу: «Нет, нет, нет». Да вы с ним сначала познакомьтесь, уговаривали. Он же и читает, и пишет, но желающих не нашлось.

И вдруг случилось не очень хорошее: Куницкие затопили соседей снизу. Дмитрий пошел разбираться, так узнали, что под ними живет студентка иняза. Она спросила: «Может, вашему мальчику нужна помощь с английским?». Папа рассказал ей про географию.

— И она вдруг: «География — моя страсть», — улыбается Дмитрий. — Выяснилось, что в школе она постоянно участвовала в олимпиадах по этому предмету. Я не растерялся: «А вы не хотите познакомиться с нашим Егором?». И вот они сейчас раз в неделю по полтора часа занимаются. Идут по учебникам 6−9 классов и контурным картам за 7- 9 класс.

В октябре у Егора первая в жизни олимпиада по географии — «Глобусенок». И получается, сразу за 7 класс. Кстати, чтобы узнать, можно ли 6-летнему мальчику в ней участвовать, Ксения обратилась к организаторам — в Белорусскую ассоциацию «Конкурс». Обычно, говорит, на сообщения они отвечают письменно, а ей перезвонили. Вопрос был один: «Сколько-сколько ему лет?». Участвовать разрешили и даже попросили держать их в курсе событий. Интересно же.

— До того как готовиться, мы распечатали вопросы, хотели посмотреть, много ли он знает. Оказалось, процентов 60−70, — рассказывает мама. — Не разбирался, например, что такое градусная сетка. Сейчас вот учит.

«Он ведь утром просыпается и начинает: «Спрашивай у меня что-нибудь!»

— Егор, а в школе тебе, наверное, не очень интересно? — спрашивают журналисты у теперь уже второклашки. — Ты же столько знаешь.

— Зато весело. У меня там друг, который много знает про космос.

— На занятиях он больше восполняет общение, которого ему в детстве не хватало, — говорит мама. — То, что ему дополнительно интересно, разбираем дома. Были разговоры: может, вам через класс перепрыгнуть. Мы решили: не нужно. А то придет к старшим, окажется самым маленьким, начнет стесняться. А здесь ему комфортно.

— Он ведь у нас не ботаник, просто очень любознательный, — продолжает папа. — Как-то ехали в машине. Егор взял карту дорог, стал смотреть, где мы находимся, где Минск. Есть вот что-то такое в картах, что его привлекает. А еще ему нравятся длинные названия городов. Егор, какие столицы у Шри-Ланки?

— Коломбо и Шри-Джаяварденепура-Котте.

— Так сходу!

— Для него это не проблема, а вот у нас трудности случаются, — не скрывает Дмитрий. — Он ведь утром просыпается и начинает: «Спрашивай у меня что-нибудь! А какая столица Никарагуа?» Я иногда сдаюсь: да успокойся уже, говорю.

А еще он любит новости по Euronews, кататься на сноуборде и до увлечения географией мог складывать в уме трех- и четырехзначные числа. Потом сложение, правда, наскучило, и сейчас мальчик предпочитает считать в столбик или на калькуляторе.

— Все тебе легко.

Егор смущается, выручает мама:

— Не очень, он перфекционист, и ему все нужно сделать хорошо. А если не получается, он сильно расстраивается. Даже после кастинга на «Лучше всех!» был недоволен.

— Почему?

— Потому что они спросили, как выглядит Россия? Это же такая легкотня! Это все знают!

В общем, с географией у Егора все просто, и поддержать его на странице проекта «Лучше всех!» тоже легко. Сделать это можно до воскресенья.

— Егор, а что на каникулах в планах?

— Пока физическая география и отдохнуть — лето все-таки.