В конце года белорусов ждет валютный коллапс 7 8.06.2017, 16:50

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Фото: Reuters

Экономисты расчитали основные индикаторы-предвестники валютного кризиса.

Информационно-аналитическое агентство «Бизнес-новости» проанализировало основные индикаторы-предвестники валютного кризиса и оценило вероятность его возникновения до конца 2017 года, пишет doingbusiness.by.

Для оценки вероятности возникновения валютного кризиса использовался сигнальный метод, который предполагает осуществление мониторинга заданного набора показателей, динамика которых в предкризисные периоды значительно отличается.

На первом этапе анализа необходимо определить периоды, в течение которых экономика находилась в кризисном состоянии. Для решения этой задачи использовался индекс давления на валютный рынок (exchange market pressure index, EMPI), который представляет собой средневзвешенную сумму месячного темпа прироста курса национальной валюты, темпа прироста золотовалютных резервов с обратным знаком и уровня процентной ставки. При расчетах в качестве процентной ставки использовалась средняя ставка по кредитам в национальной валюте на срок до 1 года для юридических лиц.

Эпизодами напряженности, когда экономика Беларуси находилась в кризисном состоянии, рассматривались такие периоды, когда индекс EMPI достигал свое среднее значение и превышал его на два с половиной стандартных отклонения. В течение 2003-2017 гг. это случилось несколько раз: в январе 2009 года, мае и октябре 2011 года, а также в январе 2015 года. При этом в 2011 году с середины марта по октябрь фиксировалась множественность обменных курсов, что само по себе является признаком значительной напряженности на валютном рынке. Поэтому в качестве эпизодов напряженности рассматривались январь 2009 года, весь период с апреля по октябрь 2011 года и январь 2015 года.

В научной среде для выявления эпизодов валютной напряженности был разработан набор потенциальных индикаторов-предвестников, динамика которых может свидетельствовать о предстоящем росте напряженности на валютном рынке. Данные индикаторы условно разделяются на четыре группы: показатели текущего счета, показатели финансового счета, показатели реального и финансового секторов экономики.

В теории предполагается, что индикаторы-предвестники начинают подавать сигналы о приближении валютного кризиса заранее, т.е. в течение сигнального окна. Как правило, длина сигнального окна задается в 2-3 квартала, чтобы у правительства и Центрального банка было достаточно времени для идентификации кризисной ситуации и принятия мер по ослаблению негативных последствий. Поэтому при оценке вероятности наступления валютного кризиса для Беларуси длина сигнального окна была задана в 9 месяцев.

Для разных стран индикаторы-предвестники могут работать с различной степенью эффективности. Поэтому в соответствии с методологией сигнального подхода для Беларуси было отобрано 6 показателей, которые демонстрировали наилучшие результаты при тестировании. В частности, этими показателями стали реальный эффективный валютный курс, импорт товаров и услуг, международные резервные активы, отношение М2 к международным резервным активам, отношение процентной ставки по кредитам к ставке по депозитам в национальной валюте и объем депозитов, скорректированный на инфляцию. Периодичность данных составляла один месяц.

Впоследствии на основе наилучших показателей для Беларуси был рассчитан сводный индекс валютной стабильности, динамика которого перед кризисами 2009, 2011 и 2015 годов в сигнальных окнах увеличивалась. Однако из-за того, что данный индекс обладает определенной неточностью, его значение перед кризисом 2011 года начало увеличиваться только накануне.

В свою очередь для кризисов 2009 и 2015 годов значительный рост в значении сводного индекса отмечался за девять месяцев до валютного кризиса.

Среди индикаторов-предвестников валютного кризиса, которые вошли в расчет сводного индекса, 3 из 6 в последние месяцы пересекли свое пороговое значение и находились в области критических значений.

Первым из них стал индекс реального эффективного курса белорусского рубля. Рассчитанное пороговое значение для данного показателя составило минус 2,9%. Реальный эффективный валютный курс находится ниже своего рассчитанного порогового значения с января 2016 года. Как правило, переоцененность реального обменного курса и слабый внешний сектор создают предпосылки для возникновения валютного кризиса.

Вторым индикатором-предвестником валютного кризиса, который находился в области критический значений, оказалось отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам в национальной валюте. Рассчитанное пороговое значение для данного показателя составило 171,2%. Область критических значений у данного индикатора находится выше порогового уровня. Во многих случаях перед началом валютных кризисов наблюдается увеличение разрыва между ставками по кредитам и ставками по депозитам. Как правило, это объясняется экспансией внутреннего кредита. В такой ситуации растет доля плохих кредитов, и банки поднимают ставки по кредитам с целью компенсировать возможные убытки от невозвращенных займов. Ставки по депозитам также растут, но в меньшей степени.

Третьим индикатором-предвестником, подающим сигналы, стал объем депозитов, скорректированный на инфляцию. Для данного показателя рассчитанное пороговое значение равнялось 105,5%. Соответственно, область критических значений для данного показателя находится ниже порогового уровня. Таким образом, отток депозитов из банковской системы может также создавать предпосылки для возникновения валютного кризиса.

На основе агрегированного индекса валютной стабильности была рассчитана вероятность наступления валютного кризиса. Полученные результаты показывают, что вероятность его наступления до конца 2017 года составляет 53,3%. Первый выброс индекса наблюдался в январе 2016 года. При этом сохранение вероятности наступления валютного кризиса на одном уровне продолжительное время может вызывать настороженность. Также стоит отметить, что динамика индекса реального эффективного обменного курса белорусского рубля в последние месяцы улучшается и стремится к выходу из области критических значений, что впоследствии будет снижать вероятность наступления валютного кризиса. Кроме этого переход Национального банка от фиксированного режима валютного курса к плавающему в 2015 году позволил снизить уровень напряженности в экономике и предоставил регулятору больше механизмов для регулирования ситуации на валютном рынке страны.