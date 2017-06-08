Главой Минприроды может стать жена «гранатометчика» Кучинского 3 8.06.2017, 17:06

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Ия Малкина

Фото: ecoidea.by

Кресло министра природных ресурсов и охраны окружающей среды остается вакантным.

Сейчас обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды исполняет первый заместитель Андрея Ковхуто Ия Малкина. Не исключено, что если Ковхуто будут предъявлены обвинения, то именно Малкина в ближайшем времени займет кресло министра, пишет belaruspartisan.org.

Министром природных ресурсов может стать жена Виктора Кучинского

Ия Витальевна не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что ей чуть больше сорока. Она родилась в деревне Старое Роматово Малоритского района Брестской области в семье военнослужащего.

В 1997 году закончила дневное отделение юридического факультета Белгосуниверситета им. Ленина с отличием. Через три года -- Академию управления при Лукашенко по специальности деловое администрирование. Тоже с отличием.

C 1997 г. по 2001 годы Ия Малкина работала в Департаменте по гуманитарной деятельности при Лукашенко. По согласованию с Лукашенко назначена заместителем директора - начальником управления по гуманитарной деятельности Департамента по гуманитарной деятельности при Лукашенко. В эти же годы Департамент по гуманитарной деятельности возглавлял небезызвестный Виктор Францевич Кучинский, который собирался с гранатометом в руках защищать Александра Лукашенко, за что и получил прозвище «Гранатометчик».

Когда Виктор Кучинский взял политический тайм-аут, его жена продолжала шагать вперед по карьерной лестнице. Она возглавляла юридическую службу и главное управление правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Десять лет назад она защитила кандидатскую диссертацию по специальности административное право.

Отзываются про амбициозную Малкину по-разному. Одни называют ее хваткой, другие жестоко критикуют.

До недавнего времени Малкина курировала крупные проекты международной технической помощи – через Минприроды в Беларусь поступают десятки миллионов долларов технической помощи, распределением которых и занимаются чиновники.

Ия Малкина дружит с известной белорусской чиновницей Надеждой Котковец.

В Минприроды Ия Малкина работает с мая 2014 года. Кстати, именно ее прочили в кресло министра до назначения Ковхуто. Суждено ли этим прогнозам сбыться – покажет время…

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто стал фигурантом уголовного дела об организации служебного подлога, сообщили в Следственном комитете Беларуси. С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности.