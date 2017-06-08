Беата Шидло о поставке американского газа в Польшу: Это исторический день 1 8.06.2017, 17:16

4,777

Беата Шидло

Фото: PAP

Премьер-министр Польши подчеркнула, что энергетическая безопасность является одним из элементов курса правительства страны.

Премьер-министр Польши Беата Шидло считает историческим успехом поставки американского газа в порт Свиноуйсьця, передает «Радио Польша».

«Это исторический день», - так глава польского правительства Беата Шидло прокомментировала первую поставку американского газа в Польшу. Танкер Clean Ocean сегодня зашел в газовый терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце.

«Эта инвестиция объединяет в себе два приоритеты польского правительства – безопасность и развитие. Развитие экономики, ее однозначные показатели, свидетельствуют о том, что правительство избрало правильное и, прежде всего, эффективное направление. С каждым разом мы достигаем все более высоких экономических показателей», - отметила Беата Шидло.

Следующая поставка американского газа в терминал в Свиноуйсьце состоится уже в июле этого года.