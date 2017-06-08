КГБ прекратил уголовное дело в отношении Сергея Пальчевского 5 8.06.2017, 17:25

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Сергей Пальчевский

Фото: «Белсат»

Уголовное дело за «массовые беспорядки» прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Активист «Молодого фронта» Сергей Пальчевский сообщил, что уголовное дело в отношении него было прекращено, передает «Белсат».

«У меня тут приятная новость. Сегодня на почту пришло письмо от КГБ. Пишут, что в отношении меня прекращено уголовное преследование по статье 293 ч. 3 за отсутствием состава преступления. Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, вскоре все заключенные по «делу патриотов» будут на свободе. Жыве Беларусь!», — написал Пальчевский.

Сергей Пальчевский — активист Молодого фронта, участник многочисленных акций протеста и защиты Куропат. Он был задержан 22 марта, сидел в СИЗО на «Володарке», ему предъявили обвинение в подготовке «массовых беспорядкам».

Пальчевский вышел на свободу 15 апреля.