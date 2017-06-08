Американский музыкант установил необычный мировой рекорд 1 8.06.2017, 17:34

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Музыкант умудрился всего за минуту ударить по клавишам рояля 824 раза.

Домингуш-Антонио Гомес, американец португальского происхождения, является профессиональным музыкантом и играет на фортепьяно с семи лет, пишет 120.su.

Теперь богатый опыт и потрясающее мастерство сделали его мировым рекордсменом, ведь он умудрился всего за минуту ударить по клавишам рояля 824 раза, тем самым попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Для Домингуша-Антонио этот рекорд имеет особое значение, ведь мужчина надеется, что, прославившись таким образом, он станет куда более известен и как музыкант.