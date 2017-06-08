Власти вынуждают белорусов искать работу на стройках Литвы 1 8.06.2017, 17:44

Белорусские строители все чаще выезжают на работу за границу.

Литовские строители зачастую находят себе работу в Скандинавских странах, где зарплаты намного выше, пишет ru.delfi.lt. Однако строительные компании быстро нашли им замену — приехали строители из других стран, больше всего из Украины и Беларуси. Это вызвало волну возмущения — иммигранты согласны работать за более низкие зарплаты, они открывают здесь бизнес, а честным платящим налоги предпринимателям становится тяжело конкурировать с иностранными строителями.

В последнее время в Каунасе и его окрестностях идет интенсивное строительство. Именно там работает больше всего украинцев.

Все наши строители строят где-то в других местах, не в Литве», — не скрывает предприниматель Рамунас (настоящее имя редакции известно).

С апреля его компания стала привозить строителей из Украины, поскольку в Литве не нашла такого количества работников. «У нас там были связи, мы сели в машину и поехали. Встретились с людьми, общались. Набрали 4 бригады и уже почти всех привезли в Литву. Сегодня у нас работают больше 20 украинцев. И это не все — из Москвы приедет еще бригада кровельщиков. Украинцы тоже мигрируют, у них с работой неважно обстоят дела», — сказал предприниматель. Он уверяет, что украинцы — не дешевая рабочая сила. Их зарплаты — от 800 евро и больше. Из этих денег им оплачивают жилье, питание, дают автомобили, наличными им остается около 700 евро.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас также признал, что лучшие литовские строители уехали в Норвегию, Финляндию и Швецию. Однако Гедвилас считает, что цель украинских строителей — не Литва.

«Когда не хватает работников, появляется потребность, место на внутреннем рынке начинают заполнять украинские строители. Это уже тенденция. Цена на строительство растет, зарплата растет, но очень много строителей приезжает из Беларуси и Украины, их условия удовлетворяют. Однако вскоре они замечают, сколько в Литве стоит жизнь, и начинают требовать больше, им нужна большая зарплата. Два-три месяца они работают за скромную зарплату, но потом требуют больше. Но их цель все же — попасть в Шенгенскую зону», — сказал Гедвилас.

По его словам, ситуация очень простая. Большинство литовских строителей берут бизнес-удостоверения и уходят из компаний. Компании вынуждены искать работников за рубежом. «В Литве немалая „тень“ скрывается за патентами и бизнес-удостоверениями», — сказал президент, заметив, что на сегодняшний день выдано 18 000 бизнес-удостоверений, а ассоциация объединяет 16 000 строителей.

Согласно подсчетам, в прошлом году в Литве работали около 6000 строителей из Беларуси и Украины. Их конкуренции литовские строители недовольны. «Есть определенные трения. Поработав какое-то время, украинцы начинают открывать свои компании, стараются начать бизнес, тут появляются трения. Пока они работают как физические лица, трений нет, но когда начинают открывать свое дело, трения появляются. Сейчас уже компании озабочены демпингом цен, приходят подрядчики без аттестатов, но они конкурируют на частном рынке, строят. Вот здесь уже появляется проблема», — не скрывает Гедвилас.