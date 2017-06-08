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Гончаренко об Уткине: Я тренирую, кто-то комментирует, кто-то врет

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  • 8.06.2017, 17:48
Виктор Гончаренко
Фото: Dmitry Serebryakov\TASS\Getty Images

Белорусский тренер рассказал, почему его в последнее время пытаются задеть некоторые журналисты.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не обращает внимания на критику. Он также рассказал о причинах того, почему его в последнее время пытаются задеть некоторые журналисты, пишет «Трибуна».

– Вас почему-то постоянно пытается укусить комментатор Василий Уткин. Задела его фраза: «Приобретя Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы»?

– Вообще ни на какие реплики стараюсь не реагировать. Как только ты начинаешь отвлекаться на критику, то теряешь какие-то нюансы в своей работе. Я тренирую, вы берете интервью. Кто-то комментирует, кто-то врет. Пусть каждый занимается своим делом.

– Неужели критика никогда не задевает?

– После нулевой ничьей с «Зенитом» многие говорили, что с этим тренером ЦСКА далеко не уедет. Верите или нет, вообще никак не трогали эти мнения. У меня ровное состояние. Ты должен быть только сосредоточен на своей команде – для того, чтобы понимать, куда мы идем.


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