«Эта книга посильнее тысяч публикаций про режим Лукашенко» 1 8.06.2017, 17:55

Леонид Моряков

В Минске прошла презентация книги Анастасии Зеленковой об историке Леониде Морякове.

Издание вышло в серии «100 выдатных дзеячаў», основанной историком Анатолием Тарасом. Автор книги, журналист «Салідарнасці» Анастасия Зеленкова рассказала, что интервью, которое легло в основу издания, она взяла у писателя за полгода до его смерти, пишет «Салiдарнасць».

– Он только-только перенес инсульт. Это было сложное интервью. Но спасибо, что оно произошло. В ту встречу мы просидели более трех часов. Говорили о жизни, о любви, о смерти, – поделилась воспоминаниями автор. – Как журналистке мне приходится писать о действиях нынешней власти, пытаясь объяснить людям, почему диктатура – это плохо, почему единоличная власть – это большая опасность. В этой книге есть все ответы. Когда читаешь рассказы об издевательствах в РОВД, СИЗО, через которые сегодня проходят задержанные, испытываешь шок – там даже методы все те же! И заслуга Морякова в том, что он четко показал, к чему все это может привести, и почему мы должны сделать все возможное, чтобы свернуть с этого пути.

Анастасия Зеленкова

– Эта книга посильнее тысяч публикаций про режим Лукашенко, – отметили на презентации.

Основатель серии «100 выдатных дзеячаў» Анатолий Тарас рассказал о запомнившемся разговоре с Леонидом Моряковым:

Анатолий Тарас

– Он мне грустно рассказал: «В начале совсем не мог спать, потому что представлял те пытки, через которые проходили репрессированые и становилось жутко! А потом покойники начали ко мне приходить ... почти всю ночь». Леонид Моряков создал более 20 тысяч биографий репрессированных! Тем самым он совершил гражданский подвиг, за который заплатил преждевременной смертью. Посмотрите в интернете: в большинстве случаев кроме ссылки на ту или иную книгу Леонида больше нет никаких сведений о погибшем человеке. А кто, кроме него, искал сведения о палачах? Никто! Боятся!

Анастасия Зеленкова к этому добавила, что после того как Леонид Моряков издал книгу о палачах времен сталинских репрессий, писатель столкнулся с угрозами: не все их родственники хотели, чтобы правда вышла на свет.

Историк, активист общественной инициативы «Эксперты ў абарону Курапатаў» Марат Горевой

При этом автор книги о писателе с грустью констатировала, что большинство белорусов не хотят знать о репрессиях. При подготовке издания она столкнулась с такой реакцией знакомого: «Сколько можно про это писать? Такие были времена, все равно ничего не изменишь».

– И эта реакция типична. Большинству белорусов не хочется расстраивать себя тревожными мыслями, копаться в прошлом, которое совсем не похоже на красивую сказку, где героические деды борются за большую победу под руководством великого вождя, – сказала Анастасия Зеленкова. – Но то, что Моряков оставил после себя память, сомневаться не приходится. Но не только о себе. Он вернул нам память еще и о десятках тысяч наших соотечественников, без которых наша история была бы невозможна. И за это мы и наши потомки должны быть ему благодарны.