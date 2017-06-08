Минчанка побывала на острове, где картошку любят больше, чем в Беларуси 4 8.06.2017, 19:58

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Фото: citydog.by

Белоруска рассказала о месте, где любят картошку, говорят на «трасянке» и всегда здороваются.

Минчанка Анастасия поехала вместе с мужем в командировку на остров Джерси. Там пара была дважды: в мае и июле, пишет citydog.by.

«ВИЛЬЯМ, ТЫ ЗНАЛ, ЧТО У НАС ДАЖЕ ИЗ БЕЛАРУСИ ЛЮДИ РАБОТАЮТ?»

– Я узнала о том, что есть такой остров, за месяц до вылета. Пока готовилась британская виза, немного узнала о Джерси. Оказалось, это один из Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Немного волновалась и даже побаивалась, потому что у меня клаустрофобия, а остров совсем маленький. Оказалось, что он размером с Минск, но убежать оттуда не так легко.

Попасть на остров Джерси можно несколькими способами. Мы, например, выбрали перелет из Лондона, еще можно долететь из Ирландии. Есть возможность добраться паромом из Франции и Англии. Самолеты прилетают трижды в день, а паромы ходят утром и вечером.

Первое впечатление успела составить уже в аэропорту. Я прилетела немного позже, чем муж. Аэропорт оказался почти домашним: никакой таможни, проверок, досмотров. На выходе из аэропорта просто стоят двое мужчин в форме. И со всеми прилетевшими местными они здоровались и спрашивали что-нибудь вроде «ну, как сыграли?» или «как съездил?», «с банком все уладил?».

А когда заметили меня – явно не местную, – сразу подошли, попросили паспорт и так обрадовались, что я из Беларуси. Когда объяснила, что муж прилетел в Джерси по работе, один из мужчин сразу подозвал коллегу: «Вильям, ты знал, что у нас даже из Беларуси люди работают?» Я объяснила, что это только командировка, но он все равно был так воодушевлен. Хотел со всеми поделиться: «Эй, мы чего-то не знали».

На острове есть всего два условных города – оба очень маленькие. Все северное побережье острова – это национальный парк. Через парк пролегает хайкинговая тропа – местные и британские туристы увлечены пешими прогулками на природе.

На этой тропе редко можно остаться одному – обязательно кого-нибудь встретишь. В основном это пенсионеры или школьники. Остров на самом деле – популярное туристическое место, но, скорее, для туристов из Великобритании и Франции. Все потому, что место очень дорогое.

На острове живут в основном очень обеспеченные люди. У каждой семьи большой собственный дом – вилла. У большинства из них есть небольшие частные самолеты или суда. А вот личные автомобили не очень жалуют: хоть машины и есть, ими почти не пользуются. Все британцы, включая джерсийцев, сейчас очень ратуют за экологию. По острову в основном ездят на велосипедах или общественном транспорте.

Обычные домики в Джерси.

По Джерси ходит около 10 разных маршрутов автобусов, причем достаточно часто. Они двухэтажные, и все в основном предпочитают ехать наверху, чтобы любоваться окрестностями. И не важно, туристы это или местные – все хотят рассматривать. По вечерам, конечно, автобусы ходят реже, но, к счастью, почти в любую точку можно дойти пешком.

В Джерси два официальных государственных языка: английский и французский. У острова просто судьба такая: то англичане захватят, то французы. Но на самом деле местные говорят на своей «трасянке». Англичане говорят, что с трудом понимают джерсийцев, но мы сами не испытывали проблем в общении.

Кроме самих джерсийцев на острове живет много португальцев и поляков. Почему много португальцев, я так и не узнала. А насчет поляков ясно: Джерси был захвачен немцами во время Второй мировой войны, и те привезли пленных поляков, чтобы они занимались строительством и выполняли другие тяжелые работы. После освобождения поляки так и осели на острове – сейчас там очень большая диаспора.

«С АПРЕЛЯ НОСИМ ШОРТЫ – И НЕ ВАЖНО, ЧТО ВСЕГО +10»

Джерси знаменит одними из самых сильных приливов и отливов – во время отлива вода уходит на 2-3 километра. По освободившейся территории с удовольствием можно гулять и устраивать пикники на белом песке.

Анастасия фактически гуляет по дну.

В полутора километрах от берега есть Elizabeth’s Сastle – старинный замок, в котором сейчас проводят арт-выставки. Когда наступает прилив, к замку можно добраться только на лодке. А во время отлива к нему есть асфальтированная дорожка. По дороге к замку установлены специальные сигналы, которые срабатывают, когда начинается прилив, чтобы люди успели уйти обратно на сушу.

Замок, до которого можно добраться пешком только во время отлива.

С восточной стороны острова тоже на расстоянии от берега есть смотровая башня. Туда тоже можно дойти пешком во время отлива. Но прилив очень быстрый. Каждый день тут по два раза маленькое стихийное бедствие. На побережье даже возведены стены, чтобы прилив не затапливал город.

Вдали виднеется смотровая башня.

Около смотровой башни есть устричная ферма. В Джерси они просто гигантские – там мы впервые распробовали, что это такое. Ферма выглядит очень просто: где-то в километре от берега в ряд стоят несколько десятков обычных столов. На них лежат устрицы, накрытые сверху сетью.

Так выглядит устричная ферма.

У местных есть специальное приложение, которое и мы себе сразу скачали. Оно информирует о том, в какое время начинаются приливы и отливы каждый день. Мы скачали приложение после того, как сами попали в неловкую ситуацию. Мы заметили, что местные устраивают пикники в зоне отлива, и тоже решили сделать что-то такое. Купили все нужное для барбекю, пришли на место – а там вода.

Местные, кстати, с удовольствием купаются летом и загорают на пляжах. И это притом, что температура воды – максимум +18.

Как и все северные европейцы, джерсийцы живут не по погоде, а по календарю: все лето – купаемся, не важно, тепло ли, с апреля – носим шорты, не важно, что всего +10. Закон есть закон.

«У ДЖЕРСИ И БЕЛАРУСИ ОБЩАЯ ЛЮБОВЬ К КАРТОШКЕ»

В городе довольно много гостиниц. Мы с мужем заняли скромные апартаменты с собственной кухней. Но в Джерси легко можно снять в аренду целый дом – и это будет даже дешевле. Готовили мы сами, потому что ходить в кафе и рестораны каждый день очень дорого. Но и готовить там тоже недешево, потому что все дорогое.

У нас режим, мы занимаемся спортом и придерживаемся правильного питания: одна порция куриной грудки с нутом или чечевицей обойдется в 10 фунтов.

Все продукты в магазинах – исключительно натуральные и по большей части местного производства. В Джерси, например, недорогие морепродукты, потому что все ловится здесь же местными рыбаками. Остров полностью обеспечивает себя фруктами, овощами, картошкой, мясом и молоком. Но продукты очень дорогие. Зато курица, говядина и свинина – по одинаковой цене. Хочешь дешевле – ешь рыбу.

В Джерси есть свои виноградники и даже винодельня. Казалось бы, в их климате, который даже более прохладный, чем наш, виноград выспевать не должен. Но он есть, и даже вино из него получается, как говорят, неплохое.

А еще у Джерси и Беларуси есть кое-что общее – любовь к картошке. Здесь есть свой особенный сорт, картошку выращивают на любом свободном пятачке. Даже ввозить картошку из-за границы запрещено, а вот вывозить – пожалуйста. Купить ее можно прямо в ларьках около полей: там стоит копилка, в которую опускают нужную сумму и забирают картошку. И никто все это не охраняет – тотальное доверие.

Почти все местные покупают готовую еду, которую нужно только разогреть. Правда, заметны и проблемы с лишним весом. Если не у каждого второго, то у каждого третьего точно. Они очень бодипозитивные и лишнего не стесняются. Пышная дама в коротком топе и мини-юбке будет прекрасно себя чувствовать и ничуть не станет смущаться.

Мы понимаем, что везде разные цены: в Азии относительно дешево, в Европе – дороже. Поэтому нас не шокировал уровень цен – мы были готовы. К тому же командировочные у мужа были соответственные – нам хватало.

На самом деле я все больше убеждаюсь: чем западнее – тем люди проще. Даже несмотря на то, что на острове живут только обеспеченные, они очень просто и спокойно ко всему относятся. Все одеваются очень скромно – на каблуках никто не бегает.

Сильно наряженных людей я видела только тогда, когда у школьников закончился учебный год и они стали ездить на дискотеки в центр города.

«ПОДХОДИТЬ НЕ РАЗРЕШАЮТ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ САМИХ ЛЮДЕЙ»

В Джерси много старых замчищ. Есть даже подземные катакомбы, но туда мы не ходили, потому что у меня клаустрофобия, да и они времен Второй мировой – это для меня не так интересно. Мы были в замке Оргуэл – он в западной части острова.

Один из внутренних залов замка.

Композиция «Вопли ведьм». С помощью крутящихся ручек можно «оживить» фигурки и заставить их «кричать».

Практически все замки в Джерси используют для проведения каких-нибудь выставок. Мы застали выставку современного искусства, приуроченную к юбилею королевы.

Я по образованию биолог, выросла на книгах Джеральда Даррелла – это знаменитый натуролог и путешественник, который привозил животных для лондонского зоопарка. Когда Даррелл был на пенсии, основал на острове зоопарк с теми условиями, которые комфортны для животных. И все современные зоопарки создаются по образу этого.

Для нас, людей, которые привыкли, что зоопарк – это животные в клетке, там будет не так интересно, потому что шанс увидеть животных невелик. У них большие вольеры, поэтому их далеко не всегда можно найти. Это ведь зоопарк, в котором удобно животному: захочет – придет, а нет – ну, не повезло.

На острове есть целый парк орхидей. Его организовал частный коллекционер по имени Эрик. В этом парке собраны, наверное, все мировые сорта орхидей: от диких до искусственно выведенных сортов именно острова Джерси.

На острове меня завораживали старинные кладбища – готические, заросшие мхом, с древними памятниками. Сейчас тут никого не хоронят – просто не хватает места, поэтому есть крематорий.

Самые старые захоронения на острове – около 1200 года. К памятникам подходить не разрешают ради безопасности самих людей – памятники держатся на честном слове и могут упасть.

И, конечно, в Джерси очень красивая природа. Можно долго гулять по гротам, зеленым холмам, национальному парку.

«ЭЙ, ЧУВАКИ, ВЫ КЛАССНЫЕ, ДАВАЙТЕ ЗАТУСИМ ВМЕСТЕ»

В Джерси все заняты в сельском хозяйстве, рыболовном промысле или в деятельности с офшорами. Поэтому иногда можно увидеть очень контрастные компании: бизнесмен в костюме с галстуком идет на обед вместе с рыбаком в рабочей одежде. В Минске все примерно одинаковые, а здесь как будто два мира встретились.

В Джерси в основном живут пожилые люди – часто за 70. И туристы приезжают старшего возраста. На всех туристических объектах есть бесплатный прокат инвалидных кресел. И брать их могут все: даже если человек просто устал гулять. На пляжах выдают кресла с широкими колесами, чтобы они не увязали в песке. А еще через каждые 200 метров – бесплатный чистый общественный туалет: старички терпеть не будут.

Местные развлекаются как только могут. Вечером в пятницу многие приезжают на фургончиках с барбекю на пляж наблюдать за закатом, а вечером ребята устраивают фаер-шоу. На острове проходит собственное ралли, массовые забеги, велокроссы и даже парад ретро-машин.

Старый карьер, из которого сделали трассу для ралли.

Почти на каждом углу в Джерси занимаются сбором денег на благотворительность: для детей Африки, на борьбу с раком. По городу стоят «ведра», в которые можно опускать пожертвования, а в выходные рядом с ними раздают буклеты и флажки. И показательно, что местные очень щедро жертвуют. Видимо, «бремя белого человека» работает.

Что бросается в глаза – в Джерси очень много курильщиков. Некоторые рыбаки курят трубки, но большинство – обычные сигареты. Причем в кафе и ресторанах нет отдельных зон для некурящих – и всех все устраивает, кажется. К счастью, остров продувается всеми ветрами, поэтому дым надолго не застаивается.

Джерсийцы – очень простые и добродушные люди. Чем дольше мы там были, тем больше я убеждалась в том, что все местные знают друг друга. Мы как-то пошли на экскурсию на винодельню – в группе нас было четверо: мы и две девушки. И гид сразу, даже не сказав нам ни слова, выдал: «О, я вижу, у нас сегодня два туриста и две джерсийки». И как он понял?

Джерсийцы всегда друг с другом здороваются, а у туристов постоянно спрашивают, как дела. И если в городе люди еще могут быть заняты, то за городом это обязательное правило. Некоторые помимо этих «дежурных» фраз добавляют: «Сегодня хорошая погода, не правда ли?». Мне как белорусскому городскому мизантропу было очень странно. Я думала, что они говорят не со мной. А потом поняла, что они просто всегда здороваются.

Такое ощущение, что даже животные в Джерси дружелюбнее, чем где-то еще. Там, например, много овец, и они очень контактные.

Джерсийские коровы, которые дают очень жирное молоко, красивые, без рогов и очень любопытные. Они подходят к ограждению и как будто говорят: «Эй, чуваки, вы классные, давайте затусим вместе». Ограждение у загонов под напряжением, поэтому они тянут головы вверх, чтобы его не зацепить. А муж так увлекся, что сам получил разряд. К счастью, он не пострадал, ведь напряжение небольшое: бьет ощутимо, но даже следов не оставляет.

Я бы сказала, что Джерси – медитативное место. Всегда думала, что Азия – место для размышлений, созерцания, спокойствия и умиротворения. Но после Джерси я уже думаю иначе. Маленькие острова, где немного людей и так спокойно, – это и есть идеальное место. И никто тебя не потревожит, кроме чаек.