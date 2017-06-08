Минчанин собрал уникальную коллекцию часов «Луч» 2 8.06.2017, 18:15

Фото: «Онлайнера»

Житель столицы рассказал, почему можно гордиться отечественной часовой историей.

Как и большинство из нас, минчанин Олег разглядел прекрасное на расстоянии: «Я с детства любил часы. Во время перестройки носил Orient и к советским часам относился как к хламу. Сегодня готов признать, что это было ошибкой». Текст «Онлайнера» о том, почему можно гордиться отечественной часовой историей.

— На международных форумах признается, что советские часы в 50—70-е годы прошлого века были одними из самых интересных в мире, — рассказывает Олег. — Они находились на топовых позициях даже по сравнению со швейцарскими. Причина проста: советские часовщики не изобретали велосипед — они копировали и улучшали. Да, все лучшие советские калибры скопированы. Чисто советские разработки сегодня являются раритетом, потому что чаще всего не шли в серию из-за своих недостатков. Но рубиновые камни, пружины были лучшими в мире. На экспорт часы и их комплектующие шли потоком.

«Луч» оценили за позолоту

Но мало того, что часы были качественными. Пока мы все ходили серыми и однотипными, в плане часового дизайна было полное раздолье. И красиво же делали!

— Меня трудно назвать коллекционером. Интерес к теме «Луча» проснулся несколько лет назад, и вот каким образом. Общаясь на часовых форумах с коллегами из разных стран, я заметил рост интереса к своему, отечественному. Питерские ребята собирают «Ракету», москвичи — «Полет», кто-то — «Восток». У каждого любителя среди часов точно есть несколько «Лучей». Вот мне и захотелось собрать их столько, сколько возможно: национальный интерес проснулся.

Часы убили в девяностые: потеряли документацию, каталоги, попилили станки. Многие корпусы советских часов были в позолоте. Помните объявления «Куплю старые часы»? Это корыстные люди скупали часы ради позолоты. Вот с такого «Луча» в 20 микрон можно было смыть почти 0,8 грамма золота. Теперь сложно найти старый образец в достойном состоянии.

Копаясь в объявлениях и на барахолках, Олег собирал то, что он по каким-то причинам стесняется назвать коллекцией: 72 дизайна только механизма «Луч 2209».

— Механизм шикарный, с позолоченными деталями, противоударным устройством оси баланса и ручным заводом, — хвалит Олег. — 22 — это диаметр, 09 — маркировка. Считается, что это собственная советская разработка, но есть сомнения.

В начале шестидесятых тонкий (всего 2,9 миллиметра) механизм 2209 производили на Первом Московском часовом заводе, они назывались «Вымпел», а потом Poljot de lux. В рамках плановой экономики решили передать производство на «Луч».

— Первые образцы на 23 камнях выпускались еще на «полетовском» механизме (детали привозили из Москвы). А в 1965 году начали выпускать сами — и так до 1982-го почти без изменений.

Вот одни из первых 2209, произведенных Минским часовым заводом, — «Олива» (в центре). Обратите внимание на пустой треугольник под стрелками. Мы всем форумом гадали, что же он означает. Искали даже масонский след. Оказывается, что треугольник был вариантом нового логотипа Первого Московского часового завода. Но от изменения лого отказались, поэтому перед нами переходная версия, не вышедшая в серию. Слева на фото — классический черный «Луч».

Остальные 2209 посвящены самым разным этапам и юбилеям — от дня рождения партии до победы минского «Динамо» в чемпионате СССР по футболу. С годами позолоты стало меньше — 5 микрон вместо 20.

Часовщики играли с дизайном как могли, не отказывая себе ни в копировании брендов, ни в творческих порывах.

— Потом появился кварцевый 2356 — механизм, который на тот момент был не хуже швейцарского. «Луч» поместил его в корпус, похожий на 2209.

Слева — редкая «Погоня», соседствующая с надписью «Сделано в СССР».

— Японские часы с автоподзаводом Orient College носили валютчики и чиновники. «Луч» сделал очень похожие. По принятой всеми версии, их начали делать в Минске в 1993 году, но я нашел их еще с надписью «СССР» и в корпусе из нержавейки. Это один из моих «раров».

Один из моих любимых «Лучей» — медицинский. Обычный кварц, но позволяющий проще посчитать частоту пульса.

Вообще, в СССР была дюжина разновидностей медицинских часов. Вот механические «Слава». Я купил их у дворника, который нашел часы во дворе больницы. Рядом с ними — часы патологоанатома, как их в шутку называют, в корпусе «гроб».

Собирание «Луча» не отменяет интереса к отдельным моделям всесоюзной промышленности. Некоторые из них Олегу приходится хранить на балконе.

— В таких «Штурманских» Гагарин летал в космос. Храню их отдельно, потому что рядом с часами радиоактивный фон сильнее того, что в квартире, в 20 раз. Это сейчас светящийся люм безопасен, а раньше на стрелках и цифрах краска делалась светящейся на основе солей радия. Поэтому как доктор прошу быть осторожными — особенно со старыми военным часами или техническими приборами. На коротком расстоянии риск невелик, но, разбирая корпус, легко надышаться парами.

Вот такие, говорят, подарили Гагарину уже после возвращения. Это новый советский дизайн «Люкс» от Пензенского часового завода

Часы «Командирские» (справа) с оригинальным браслетом. «Восток» ценны тем, что прецизионные (особо точные)

Такие вахтовые часы с 24-часовой индикацией циферблата выдавались полярникам

А такой хронограф «Океан» на базе швейцарского механизма получали командиры, старшие помощники и штурманы военных кораблей

«Полет» с механическим будильником

А вот служебные часы для подводников. Это копия Rolex Submariner

На руке Олега — часы «Кировские».

— Модель 1938 года, корпус в моем случае — 1940-х. Но войну они прошли. Правда, люм пришлось убрать для сохранения здоровья.

Никаких иллюзий по поводу стоимости своего часового «гаража» Олег не питает.

— Это расходы и время — покупка, восстановление, ремонт. Часто одни собираются из многих. Да и в целом советские часы не особенно дорогие, за исключением нескольких моделей. Кому все мои «Лучи» нужны, кроме меня самого? Пока так, по крайней мере.